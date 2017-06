Hauptwasserleitung in der Dresdner Straße gebrochen Ab Donnerstag wird die Straße aufgerissen und das Wasser abgestellt. Der Schaden war nicht so einfach zu finden.

Auf Höhe des Hauses Dresdner Straße 15 ist die Hauptwasserleitung geplatzt. Von oben ist nichts zu sehen. Das Wasser fließt durch Leerrohre ab. © Dietmar Thomas

Die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft hat einen großen Leitungsschaden in der Dresdner Straße. Eine alte Hauptwasserleitung aus Grauguss aus dem Jahr 1962 hat den Geist aufgegeben, ohne dass er zunächst bemerkt wurde. Die Telekom hatte einen Wassereintritt in einem Kabelschacht für ein Leerrohr gemeldet. „Daraufhin haben wir versucht, den Schaden mit unserer Leckortungstechnik zu lokalisieren“, erklärt Sven Gammisch, Gruppenleiter bei der OEWA. Das sei jedoch unmöglich gewesen, da der Verkehrslärm zu groß sei, um über Bodenmikrofone in das Versorgungsnetz hinein hören zu können. Letztlich lieferte eine Kamerabefahrung des Leerrohres wichtige Erkenntnisse über die mögliche Wassereintrittsstelle. Am 13. Juni unternahm die OEWA einen neuen Versuch, das Leck weiter einzugrenzen und setzte ihre Ortungstechnik zwischen in der Nacht 23 Uhr und 1 Uhr ein. „Dabei bestätigte sich der Verdacht der Schadstelle“, so Sven Gammisch. Die Fachleute stießen auch auf eine zweite Wasseraustrittsstelle in einem Straßeneinlauf. Wieder wurde eine Kamerabefahrung veranlasst, die den Verdacht bestätigte.

Die Bruchstelle befindet sich nach den Erkenntnissen der Fachleute auf Höhe des Hauses Dresdner Straße 15. Am Donnerstag soll damit begonnen werden, den Schaden in Döbelns Hauptverkehrsader zu reparieren. Gegraben wird allerdings weiter oben am Dresdner Berg. Die Wasserwirtschaft hat sich entschlossen, den betroffenen 200 Meter langen Leitungsabschnitt komplett außer Betrieb zu nehmen. Das ist möglich, weil vor 23 Jahren parallel zur alten Leitung eine neue verlegt wurde.

Zu großen Verkehrsbehinderungen wird es voraussichtlich nicht kommen. Die OEWA reißt die Straße an einer Stelle auf, wo sie dreispurig ist, sodass möglicherweise gar keine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung nötig wird, sagte Stadtsprecher Thomas Mettcher. Von 11 bis gegen 17 Uhr wird allerdings das Wasser für die Häuser Dresdner Straße 23 bis 31a abgestellt. Theoretisch sind auch die Grundschule Döbeln Ost, die Kinderkrippe Farbtupfer und die Großküche von Sodexo von der Abschaltung betroffen. Allerdings prüft die Oewa noch eine Möglichkeit, das zu umgehen, sagte Gammisch. Bei Sodexo ist man auch auf den schlimmsten Fall eingestellt. Um 11 Uhr sei das Essen bereits gekocht, sagte ein Mitarbeiter. Für die Reinigung könnte Wasser in den Kesseln gebunkert werden. Auch bei der Stadtverwaltung geht man noch davon aus, dass in der Krippe Wasser zur Verfügung steht. Betroffen ist zudem das Wohnheim der Lebenshilfe. Auch im Awo-Pflegeheim an der Unnaer Straße bereitet man sich auf das Abstellen vor. „Wir müssen Wasser in allen möglichen Behältern sammeln. Die Toiletten sind das größte Problem“, sagte Leiterin Sabine Karlas.

Die Oewa will die Arbeiten an der Straße bis Freitagnachmittag komplett abgeschlossen haben.

