Hauptverkehrsstraße in Langebrück gesperrt

Die Dresdner Straße in Langebrück ist an diesem Sonnabend von 8 bis etwa 17.30 Uhr voll gesperrt. Betroffen ist der Bereich an der Bahnunterführung. Das teilt das Busunternehmen Regionalverkehr Dresden (RVD) mit. Busse der Linie 308 können die Haltestelle Langebrück Bahnhof nicht ansteuern. Fahrgäste werden gebeten, die Ersatzhaltestelle an der Lessingstraße/Ecke Güterbahnhofstraße zu nutzen. Autofahrer können auf die Lessingstraße und die Klotzscher Straße ausweichen oder die Bahnunterführung an der Weißiger Straße nutzen.

Grund für die Sperrung sind offenbar Arbeiten an der Bahnbrücke. Wegen der geringen Höhe prallen immer wieder Lkws gegen das Bauwerk. Zuletzt blieb ein Betonmischfahrzeug mit seinen Aufbauten an den Trägern der Brücke hängen und im November 2013 fuhr ein Lkw mit seinen Aufbauten gegen die Brücke. (SZ)

