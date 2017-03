Hauptturnhalle in Zittau wächst Die Halle wird seit 2016 für sieben Millionen Euro saniert. Die Fassade soll am Ende der Arbeiten 2018 so aussehen wie bei der Eröffnung vor 145 Jahren.

Einbau der ersten Fenster in die Hauptturnhalle Zittau. Foto: / / © Bernd Gärtner

Zittau. Der Baufortschritt an der Zittauer Hauptturnhalle ist deutlich zu sehen. In den letzten Wochen ist das Dach des neuen Anbaus dicht gemacht worden, in der letzten Woche sind die neuen Fenster in den Anbau eingesetzt worden.

Die Hauptturnhalle war vom Landkreis Görlitz, dem das Weise-Gymnasium gehört, übernommen worden und wird seit letztem Jahr für mehr als sieben Millionen Euro saniert. Das alte Gebäude ist entkernt, Anbauten aus den 70er Jahren sind abgerissen worden.

In die Hülle ist eine moderne Zwei-Felder-Halle eingebaut worden, die auf der Rückseite herausragt. Die altehrwürdige Fassade wird an den drei anderen Seiten nicht nur saniert, sondern auf den Stand bei der Eröffnung vor 145 Jahren gebracht. Anfang 2018 soll die Hauptturnhalle fertig sein. (SZ)

