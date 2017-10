Hauptstraßen bis 2021 sanieren Meißner, Dresdner- und Forststraße sollen drankommen. Bald läuft die Förderung vom Bund aus.

Ende 2019 läuft der Solidarpakt 2 für Ostdeutschland aus. Für die Stadt Radebeul heißt das: Maximal bis 2021 bekommt sie noch Fördergelder für Straßenbauvorhaben aus dem Bundeshaushalt. Im Rathaus sorge das für großes Kopferzerbrechen, sagt Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos). Denn ohne Fördermittel sei der grundhafte Ausbau einer Hauptstraße nicht leistbar.

Deshalb soll bis in vier Jahren das Hauptstraßennetz möglichst durchsaniert sein. „Wir sind gut unterwegs“, kommentiert Wendsche diesen Plan. Vieles sei schon erledigt. Im nächsten Jahr soll der Straßenbau weitergehen. Etwa auf der Forststraße zwischen Gartenstraße und Meißner Straße. Die Stadt rechnet mit Kosten von rund 656 000 Euro. 85 Prozent davon können über Fördermittel finanziert werden, die bereits eingegangen sind.

Auch die Dresdner Straße und die Kiefernstraße in Ost sollen 2018 dran kommen. Ebenso die Mittlere Bergstraße in Zitzschewig. Das größte Projekt wird der Ausbau der Meißner Straße in Mitte.

Bis 2021 stehen noch weitere Straßen auf dem Plan. „Die Meißner Straße in Zitzschewig wollen wir bis dahin auf jeden Fall noch schaffen“, sagt Wendsche. Der untere Teil der Emil-Schüller-Straße soll ebenfalls rechtzeitig saniert werden. Nicht mehr zu schaffen sei der Ausbau der Meißner Straße von der Oil-Tankstelle bis zur Gleisschleife West. Auch das untere Stück der Heinrich-Zille-Straße zur Meißner zu werde bis dahin nicht saniert, sagt der OB. Dass die Hauptstraßen bei Sanierungsplänen an erster Stelle stehen, gefällt nicht jedem. „Ich weiß, dass es in den Nebenstraßen nicht nur Begeisterung gibt“, so Wendsche. Den kleineren Straßen wolle sich die Stadt nach Auslauf des Solidarpakts widmen.

