Hauptstraße wieder frei Freitagnachmittag fallen die Sperrschilder. Dafür musste die Gemeinde etwas nachhelfen.

Die Sanierung der Cunewalder Hauptstraße ist eine Mammutaufgabe. © Uwe Soeder

Die Vollsperrung der Cunewalder Hauptstraße im Abschnitt zwischen dem alten Gemeindeamt und dem Abzweig der Straße Neue Sorge wird am Freitag um 16 Uhr aufgehoben. Darüber informiert die Gemeindeverwaltung. Sie hat auf die Freigabe der Straße gedrängt, nachdem es beim Schneefall am Mittwoch auf der Umleitungsstrecke ein Verkehrschaos gab.

Obwohl die Straße fertig asphaltiert ist, wollte die Baufirma die bis Mitte Dezember genehmigte Vollsperrung ausnutzen, um die Angleichung von Grundstückseinfahrten an die Fahrbahn und andere Arbeiten erledigen zu können. Dagegen hatte sich schon in der jüngsten Gemeinderatssitzung Unmut geregt. Nun gab es ein Gespräch zwischen dem Bürgermeister und dem Leiter der Bautzener Niederlassung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, das der Auftraggeber der Baumaßnahme ist. Dabei wurde die Aufhebung der Vollsperrung Freitagnachmittag festgelegt. „Es ist aber mit Behinderungen auf der Hauptstraße zu rechnen, denn die Firma arbeitet weiter. Der Verkehr wird an den Tagesbaustellen wechselseitig mit einer Ampel vorbeigeleitet“, sagt Andrea Richter vom Bauamt der Gemeinde.

An der Staatsstraße durch Cunewalde wurden unter anderem eine Stützmauer erneuert, eine Wehranlage abgebaut und am Bachlauf des Cunewalder Wassers eine Böschung befestigt. (SZ/ks)

