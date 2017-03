Hauptstraße wegen Erdrutsch gesperrt Wie schwer die Schäden in Mittelherwigsdorf sind, will das Landratsamt in der kommenden Woche begutachten.

Symbolbild: Straßensperrung © Steffen Unger

Mittelherwigsdorf. Die Hauptstraße in Mittelherwigsdorf ist wieder voll gesperrt und gegenwärtig nur für den Anwohnerverkehr freigegeben. Grund dafür ist kein neuer Bauabschnitt, sondern ein Erdrutsch. Das berichtete am Freitag auf Nachfrage der SZ das Landratsamt, das für die Kreisstraße zuständig ist. Wie lange die Vollsperrung bestehenbleibt, kann das Bauamt des Landratsamtes derzeit noch nicht sagen. In der kommenden Woche muss nun der Schaden erst einmal begutachtet werden.

Der Erdrutsch ist etwa auf halber Höhe zwischen der Einfahrt zur Turnhalle und der Schenkstraße passiert. „Eine steile Böschung ist hier ausgespült worden“, schildert der Leiter der Straßenmeisterei Zittau, Klaus-Dieter Thomas. Auch die Fahrbahn ist dabei unterspült worden. Wie schlimm die Schäden sind, soll in den nächsten Tagen ermittelt werden. „Wir hoffen, in der nächsten Woche eine Lösung zu finden“, berichtet der Leiter der Straßenmeisterei.

Aber das könne man erst genau sagen, wenn das Ausmaß des Schadens bekannt ist. Wegen der engen Straßenverhältnisse ist die Hauptstraße in diesem Bereich schon seit langem nur für Lkw mit einer Tonnage bis zu fünf Tonnen beschränkt befahrbar.

