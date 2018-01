Hauptstraße voll vermietet Im April soll in den „Marktplatz“ wieder Leben einziehen. Eine Sorge begleitet die Händler aber länger als gedacht.

Die letzte leere Gewerbefläche der Hauptstraße wird bezogen. © René Meinig

Seit über einem Jahr steht der „Marktplatz“ auf der Hauptstraße bereits leer. Der Vermieter Vonovia kündigte ein „ganz neues Konzept“ an, hüllte sich danach allerdings in Schweigen. Auf SZ-Anfrage bestätigt Unternehmenssprecherin Bettina Benner nun, dass die Fläche wieder vermietet ist. Ein griechisches Restaurant soll an der Ecke zur Metzer Straße einziehen. Der Mietvertrag beginne am 1. März. Zunächst seien allerdings noch einige Umbauarbeiten zu erledigen, sodass die Eröffnung für Anfang April geplant ist. Die Vonovia habe sich für diesen Mieter entschieden, weil er mit einem Mittagsimbiss und einem Abendangebot die Hauptstraße weiter belebe, sagt Benner. Das freut auch den Gewerbeverein Hauptsache Hauptstraße.

Der Vorsitzende René Arndt hatte sich die Belebung der Fläche durch einen Gastronomen gewünscht. Der Bedarf sei gerade in der Mittagszeit hoch. „Endlich mal eine positive Überschrift für die Hauptstraße – Vermietung zu 100 Prozent“, sagt der Vorsitzende freudig. Tatsächlich war der „Marktplatz“ die letzte freie Fläche auf der Meile am Goldenen Reiter.

In die Filiale der Traditionskette Strauss Innovation, die wegen Insolvenz zu Beginn vergangenen Jahres geschlossen werden musste, ist der Mode- und Dekoanbieter Elanza eingezogen. Außerdem hat das Unternehmen Vivobarefoot einen Laden eröffnet. Der englische Schuhhersteller produziert eine patentierte, ultradünne Sohle. Mit ihr soll man in den Tretern ein Barfußgefühl haben. Trotz guter Nachrichten bleibt für die Händler eine Sorge. Die Sanierung der Augustusbrücke sei deutlich spürbar. Vor allem für die, die auf Touristen angewiesen sind.

„Inwieweit sich die Baumaßnahmen an der Augustusbrücke nicht nur für den Handel, sondern auch für die Gastronomie in diesem Quartier negativ niederschlagen, muss man aufmerksam beobachten“, sagt Lars Fiehler, Sprecher der Industrie- und Handelskammer (IHK) Dresden. Generell sei es schwierig, Touristen von der Alt- in die Neustadt zu locken. Die Brücken-Sanierung hat sich indes bis 2020 verzögert.

zur Startseite