Hauptstraße noch Sackgasse Auf der Ortsdurchfahrt von Ulbersdorf stehen noch Restarbeiten an.

Das Großprojekt in Ulbersdorf ist fast abgeschlossen. © Dirk Zschiedrich

Ulbersdorf. Die Ortsdurchfahrt von Ulbersdorf wird schon rege genutzt. Allerdings ist die Straße als Sackgasse ausgewiesen und die Straßenbauer sind noch nicht ganz fertig. Sobald es die Witterung wieder zulässt, sollen die Restarbeiten erledigt werden. Danach werde die Oberfläche wieder hergestellt, informiert die Stadtverwaltung Hohnstein. In diesem Zusammenhang werde der restliche Teil der Straße gebaut. Außerdem müsse auch die Straße um den Bauhof in Ulbersdorf wieder instandgesetzt werden. Der Bereich wurde für Baustellenzwecke mit genutzt und ist in einem schlechten Zustand. (SZ/aw)

