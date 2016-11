Hauptstraße ist wieder voll gesperrt Für das letzte Segment einer neuen Bachmauer müssen die Autofahrer in Mittelherwigsdorf eine Umleitung in Kauf nehmen.

Symbolbild. © Anne Hübschmann

Mittelherwigsdorf. Für drei Wochen ist die Hauptstraße in Mittelherwigsdorf jetzt seit Montag wieder voll gesperrt. Darüber informierte Bürgermeister Markus Hallmann (Freier Wählerverein) die Gemeinderäte auf ihrer Sitzung am Montagabend im Ortsteil Eckartsberg. Diesmal muss die Hauptstraße im Bereich des Containerstellplatzes in der Nähe des Gemeindeamtes wegen Bauarbeiten gesperrt werden.

Auf etwa 45 Metern Länge wird dort am Rietschebach in Mittelherwigsdorf eine neue Stahlbetonmauer mit einem Natursteinvorsatz errichtet. Vor reichlich drei Jahren hat hier das Hochwasser riesige Löcher in der Natursteinmauer hinterlassen. Vor dem Wiederaufbau sind bereits fünf über den Bach liegende Eisenträger abgerissen worden. Jetzt wird das letzte noch fehlende Segment der neuen Mauer eingebaut und der Anschluss an die bestehende Stützwand hergestellt. Dabei erfolgen die Arbeiten sehr nahe an der Straße. „Die Straßensperrung ist deshalb notwendig, weil in den Baugrund Eisenträger eingebaut wurden, um die Straße zu stützen“, berichtet Michael Erbe vom Bauamt der Gemeinde.

Im Zuge der Baumaßnahme sind auch gleich auf der gegenüberliegenden Bachseite die Hochwasserschäden an der Böschung mit ausgebessert worden. Wenn die Arbeiten am Rietschebach in Mittelherwigsdorf im Bereich des Containerstellplatzes abgeschlossen sind, hat die Gemeinde dann alle Hochwasserschäden aus den Jahren 2010 und 2013, für die sie zuständig ist, beseitigt.

