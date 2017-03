Hauptstraße in Leutersdorf gesperrt Ab Montag und voraussichtlich bis Ende November wird gebaut.

Leutersdorf. Ab Montag wird, bis voraussichtlich Ende November 2017, die Hauptstraße in Leutersdorf voll gesperrt. Lediglich in den Sommerferien werden die Straßenbauarbeiten unterbrochen. Das teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit. Gebaut wird in diesem Jahr im Abschnitt Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße bis Am Oberen Teich auf insgesamt rund 600 Metern. Die Umleitungsstrecke über Neueibau und dann weiter über die B 96 in Eibau, Oderwitz bis letztendlich zur Kreuzung am Zittauer Platz in Leutersdorf wird ausgeschildert. Die Umleitung in der Gegenrichtung verläuft analog, berichtet das Lasuv. Für die Anlieger soll es zusätzlich eine innerörtliche Umleitung geben.

Der erste Teilabschnitt von der Kellerstraße bis zum Uferweg soll bis Ende Juni fertiggestellt werden. Anschließend ruht die Baustelle vom 26. Juni bis zum 4. August. Danach wird zeitgleich von der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße bis zum Uferweg sowie von der Kellerstraße bis Am Oberen Teich weitergebaut. (SZ/hg)

