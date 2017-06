Hauptstraße hat weniger Löcher In Struppen rollte es sich jetzt ruhiger. Dennoch ist der Straßenzustand nicht zufriedenstellend.

Die größten Schlaglöcher in der Hauptstraße in Struppen sind beseitigt. Bürgermeister Rainer Schuhmann zufolge wurden die Löcher in der Woche vor Pfingsten im Auftrag des Landratsamtes verfüllt. Wirklich zufriedenstellend ist das für die Gemeinde noch nicht. Denn die Straße befindet sich insgesamt in einem desolaten Zustand. Struppen hofft, dass das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) bald einen umfassenden Plan zur Sanierung präsentiert. Isabel Siebert vom Lasuv informierte, dass die Planung wieder aufgenommen wurden. (kk)

