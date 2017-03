Hauptstraße drei Stunden dicht

Am 23. März müssen sich Autofahrer in der Innenstadt auf Einschränkungen einstellen. Drei Stunden lang wird dann in der Zeit von 9 bis 12 Uhr die Hauptstraße ab der Berggasse voll gesperrt. Damit ist auch die Kirchstraße nicht erreichbar. Grund, so Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert auf Nachfrage, ist der Austausch von großen Schaufensterscheiben an einem Ladengeschäft. Für diese Arbeiten muss die Straße im Bereich des Geschäftes gesperrt werden. Ab 12 Uhr kann der Verkehr dann wieder normal durchs Stadtzentrum rollen. Eine Zufahrt zum Markt ist bis dahin ausschließlich über die Pirnaer Straße möglich. (SZ/JF)

