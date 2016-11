„Hauptstraße braucht mehr Veranstaltungen“ Wie wird der Boulevard wieder attraktiver? Das Umfeld ist entscheidend, sagt ein Experte.

Geht es nach den Einzelhändlern, dann sollte es auf der Hauptstraße öfter so voll sein wie zur Riesaer Automeile. Events, Gastronomie und Unterhaltungsangebote sind laut Gunnar Hoffmann von der Dresdner Lüning Ladenbau wichtige Faktoren, um den Boulevard für die Riesaer attraktiv zu machen – und damit auch für den Handel. © Klaus-Dieter Brühl

Beim Einkaufen spielt nicht nur das Warenangebot eine große Rolle. Schon der erste Blick aufs Schaufenster kann entscheiden, ob der Kunde letztlich in den Laden geht, sagt Gunnar Hoffmann. Der Riesaer ist Geschäftsführer der Dresdner Lüning Ladenbau, die europaweit Ladeneinrichtungen plant und aufbaut – und gilt damit als Kenner des Handels in der Region. Im Riesaer Einzelhandel könnte einiges noch besser laufen, sagt er. Die SZ hat mit ihm gesprochen und seine Thesen zusammengefasst.

Der Kunde will die Möglichkeit, mit anderen Geschäften zu vergleichen.

Nicht noch ein Textilgeschäft – dieser Satz mag manchem durch den Kopf geschossen sein, als der Nachfolger für das Spielzeuggeschäft Strehle in der Hauptstraße feststand. Aber: Viele Läden einer Branche sind nicht zwangsläufig schlecht, sagt Hoffmann. „Die Verbraucher wollen vergleichen.“ Wenn die Auswahl größer sei, mache das eine Einkaufsstraße eher attraktiver. „Wichtig ist aber, dass das Sortiment unterschiedlich ist“, betont Gunnar Hoffmann. Er appelliert an die Einzelhändler, ihre Zielgruppen individuell anzusprechen und sich Gedanken um ein Alleinstellungsmerkmal zu machen.

Veränderung der Warenlandschaft ist gut fürs Geschäft.

Im Fünfjahres-Turnus wird mittlerweile bei den großen Filialisten umgebaut. Für kleinere Händler sei das vielleicht nicht unbedingt nötig, sagt Gunnar Hoffmann. „Aber 15 Jahre lang die gleiche Warenlandschaft zu präsentieren, das ist nicht gut fürs Geschäft.“ Wenn sich das Innere verändere, dann entstehe beim Kunden auch der Eindruck, der Laden sei auf dem aktuellen Stand. „Und wenn ich neue Ware habe, dann muss ich die auch entsprechend präsentieren. Vier verschiedene Saisondekorationen reichen da nicht aus.“

Die Riesaer dürsten nach Unterhaltung in der Innenstadt.

Dass der Einzelhandel zu kämpfen hat, ist laut Gunnar Hoffmann ein deutschlandweites Problem. „Wobei in den alten Bundesländern nicht der Fehler gemacht wurde, ein großes Einkaufszentrum am Stadtrand zu bauen.“ Der Mietspiegel in Riesa sei verglichen mit anderen Städten ja noch relativ günstig. Da spreche es Bände, wenn Händler trotzdem lieber in den Riesapark ziehen als in die Innenstadt.

Wie es besser geht, zeige etwa das Beispiel Regensburg. „Die Innenstadt dort ist attraktiv, dort findet man Events, Gastronomie und Unterhaltung. Auch in Riesa dürsten die Leute nach Unterhaltung.“ Das merke man beispielsweise zur Automeile. Das müsste aber noch konsequenter gedacht werden, sagt Hoffmann – und hat gleich ein Beispiel parat: „Ich finde den Weihnachtsmarkt im Klosterinnenhof wunderschön – aber für den Handel in der Innenstadt ist er tödlich.“ So eine Veranstaltung gehöre auf den Mannheimer Platz, nicht ans äußerste Ende der Innenstadt.

Auch die Stadtverwaltung in Riesa könnte mehr für den Handel tun.

Für Öffnungszeiten und die Präsentation sind die Händler selbst verantwortlich. Die Stadt kann laut Gunnar Hoffmann aber dazu beitragen, die Innenstadt für Kunden attraktiv zu machen. Drei Punkte sieht er in dieser Hinsicht als besonders wichtig an. Erstens: der Verkehr. „Drei weitere Ampeln machen es nicht unbedingt attraktiver, zum Einkaufen in die Innenstadt zu fahren.“

Zweitens: die Sauberkeit in der Innenstadt. Auch da könne die Stadtverwaltung mehr tun, „und wenn es um die Aufklärung der Hundehalter geht, die nicht wissen, wie das mit der Tüte geht“. Drittens spiele eine Rolle, wie schön die Stadt ist. „Riesa hat den Vorteil, dass der Boulevard nah an der Elbe liegt und eigentlich eher am Stadtrand.“ Das sollte die Stadt besser nutzen, findet Hoffmann. Es sei „wichtig, dass die Aufenthaltsqualität für die Bürger gut ist. So banal das auch klingt, so einfach wäre es umzusetzen: Sauberkeit, Grün, Sitzgelegenheiten und intakte Fußwege. Sind die Menschen gern in der Stadt, gedeihen auch Handel und Gastronomie“.

Ein Indikator dafür sei letztlich ein Spaziergang am Sonntag durch die Stadt. „Am Sonntag habe ich gar keinen Grund, in die Innenstadt zu gehen.“ Wenn das Zentrum selbst zu dieser Zeit attraktiv sei, dann sei das unter der Woche erst recht der Fall.

