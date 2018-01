Hauptstraße bleibt eine Buckelpiste Dieses Jahr soll es endlich mit dem Bau der Abwasseranlage in Limmritz losgehen. Der Landkreis wird an der Hauptstraße nicht mitziehen.

Ein Schild sagt mehr als Tausend Worte. Die Hauptstraße in Limmritz – eine Straße des Landkreises – ist in einem desolaten Zustand. Der Kanalbau wäre eine gute Gelegenheit, sie zu sanieren. Aber daraus wird wohl nichts. © Jens Hoyer

Limmritz. An der Hauptstraße in Limmritz warnen Schilder vor dem schlechten Straßenzustand. Vor allem im Bereich der Doppelkurven hoppeln die Autofahrer über Verwerfungen in der Fahrbahn. Vor knapp zwei Jahren hatte Landrat Matthias Damm (CDU) bei einem Kommunaltag zwar angekündigt, dass an der Straße etwas passieren soll. Aber diese Möglichkeit hatte der Landkreis schon vor einem reichlichen Jahr verstreichen lassen, als weiter oben in Ziegra die Straße wegen des Kanalbaus aufgerissen war. In Limmritz wird es nicht anders laufen: Das Landratsamt will die Haupstraße im Zuge der Bauarbeiten nicht erneuern. „Der Landkreis hat die Straße nicht im Plan“, sagte Reiner Müller, Leiter für Technik und Investitionen beim Abwasserzweckverband (AZV) Untere Zschopau. Wie André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes, auf Anfrage sagte, habe der Landkreis vor, die Straße im Nachgang zu den geplanten Bauarbeiten zu erneuern. „Wie und in welcher Form, können wir derzeit noch nicht sagen“, so Kaiser. Ortsvorsteherin Helga Busch bedauert das. „Es wäre super, wenn die Straße gleich mit gemacht werden würde.“

Eigentlich sollte mit den Arbeiten schon im vergangenen Jahr begonnen werden. Aber es hatte sich herausgestellt, dass die vorhandenen Leitungen fürs Oberflächenwasser teilweise so marode ist, dass der Bau des geplanten Trennsystems nicht wie geplant realisiert werden kann. Es wäre schlichtweg zu teuer geworden. Jetzt soll ein sogenanntes Mischsystem mit nur einer Abwasserleitung realisiert werden. Die Genehmigung von der Unteren Wasserbehörde hatte der AZV Ende des Jahres aber noch nicht. „Der Antrag liegt noch bei der Behörde. Wir werden im Januar noch einmal anfragen“, sagte Müller. Geplant sei eigentlich, im März das Bauvorhaben auszuschreiben und im Mai die Aufträge zu erteilen. Etwa ein halbes Jahr sind für den Bau der Kanäle und der neuen Kläranlage für etwa 300 Einwohner in der Nähe des Mühlgrabens geplant. Trotz der notwendigen Neuplanung wird das Vorhaben nicht wesentlich teurer werden, sagte Müller. Veranschlagt sind rund 1,6 Millionen Euro.

Eigentlich hätte der Bau der Anlage schon abgeschlossen sein müssen. Um den ungesetzlichen Zustand zu legalisieren, hat der AZV einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Landratsamt abgeschlossen. Eine Verlängerung ist beantragt, sagte Müller. „Das liegt noch bei der Behörde.“

Die Stadtverwaltung nutzt solche Gelegenheiten wie den Kanalbau gerne aus, um kostengünstig zu vernünftigen Straßen zu kommen. Als in Oberranschütz neue Kanäle verlegt wurden, waren die Anliegerstraßen nicht einfach verschlossen, sondern gleich komplett neu asphaltiert worden. Die Stadt und der AZV teilen sich dabei in die Kosten. Das sei zwar kein grundhafter Ausbau, sagte Bauamtsleiter Erik Brendler. „Aber es hält wieder 20 Jahre.“ Auch in Keuern, wo in den nächsten zwei Jahren der AZV Döbeln-Jahnatal und die Wasserwirtschaft rund 1,3 Kilometer Straße aufreißen, wird sich die Stadt am Straßenbau beteiligen. „Wenn wir es uns leisten können, werden wir das auch in Limmritz versuchen“, sagte Brendler.

Wobei in Limmritz die Nebenstraßen weitgehend in einem sanierten Zustand sind. In der Schmiedegasse ist nach Aussage von Reiner Müller auch schon ein neuer Abwassersammler verlegt. An der Straße Am Bahndamm sei die Straße auf einem Abschnitt noch nicht erneuert, sagte Helga Busch.

