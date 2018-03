Hauptstadt und Leipzig mit niedrigsten Krediten

Im Bundesvergleich schließen Dresdner die Darlehen mit den niedrigsten Kreditsummen ab. Das meldet der Finanzdienstleister Check24. Basis ist ein Vergleich aller Ratenkredite, die 2017 über das Unternehmen abgeschlossen wurden. Gemessen wurde der Kreditanteil pro Stadt im Verhältnis zur Bevölkerung ab 18 Jahren. Das Ergebnis: Im Schnitt lag die Kreditsumme 2017 in Dresden bei 9 733 Euro.

Nur die Leipziger schlossen 2017 Darlehen mit ähnlich niedrigen Summen ab. München lag vorn mit 14 150 Euro pro Kredit. Ähnlich hoch waren die Kredite in Stuttgart mit mehr als 13 600 Euro und in Frankfurt am Main mit knapp 13 300 Euro.

Im Bundesdurchschnitt lag die Kreditsumme 2017 mit 12 015 Euro ebenfalls deutlich über dem Ergebnis für Dresden. Christian Nau, zuständig für das Kreditgeschäft von Check24: „Ein möglicher Grund für die unterschiedliche Kredithöhe ist die durchschnittliche Kaufkraft.“ (SZ)

zur Startseite