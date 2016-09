Hauptsache gewonnen Fußball-Landesliga: Stahl Riesa schlägt Rapid Chemnitz mit 2:1. In einer zähen Partie quält sich die BSG zum Sieg.

Nicht zum ersten Mal war Stahl Riesas Philipp Schröter (2.v.l.) der umjubelte Mann nach einem Punktspiel. Mit seinem vierten Saisontor brachte er die Elbestädter im Spiel gegen Rapid Chemnitz endgültig auf Siegeskurs. © Archiv/Ronny Belitz

Das Wichtigste vorab: Die BSG Stahl Riesa ist auch nach dem dritten Spieltag in der Fußball-Landesliga noch ohne Niederlage. Doch die drei Punkte gegen Schlusslicht Rapid Chemnitz mussten am Sonnabend sehr schwer erkämpft werden. Denn wie ein Tabellenletzter traten die Chemnitzer in der Stahl-Arena vor 318 zahlenden Zuschauern nicht auf. Und ein bisschen Glück hatte die Mannschaft von Riesas Trainer Daniel Küttner auch. Denn beim Stand von 0:0 vergab Chemnitz einen Elfmeter.

Der Reihe nach: Die auf vier Positionen veränderte Riesaer Startelf hatte einige Anlaufschwierigkeiten. So klafften im Mittelfeld doch größere Lücken, eine zündende Spielidee fehlte, freie Anspielpartner im Spielaufbau gab es nur selten. Stahl hatte zwar die Spielkontrolle, doch Torchancen waren Mangelware. Die größte Gelegenheit entstand nicht zufällig nach einem Standard. Doch der Kopfball von Innenverteidiger Thomas Bierstedt nach einer Ecke ging über das Tor. Mitte der ersten Halbzeit verflachte die Begegnung dann zunehmend. Dazu beigetragen hat auch Schiedsrichter Jens Rohland, der in der Auslegung von Fouls und Abseitsstellungen keine klare Linie zeigte. So bekam Riesa für Nichtigkeiten gelbe Karten, während Chemnitz ungestraft fortwährend meckern konnte.

In dieser Phase hatte Rapid Chemnitz auch seine beste Chance im ersten Abschnitt. Bei einem der seltenen Konter traf ein Distanzschuss die Querlatte vom Riesaer Tor (28.). Ansonsten passierte nicht mehr viel bis zur Pause.

Die zweite Halbzeit begann mit einem umstrittenen Elfmeter. Nach einem Einwurf in den Riesaer Strafraum kam es zum Zweikampf von Jiri Horinek gegen einen Chemnitzer. Horinek schaffte es, den Ball zur Ecke zu klären, doch dabei stolperte sein Gegner über die Hacke vom Stahlspieler und fiel. Der Schiedsrichter wartete kurz, entschied dann doch zögernd auf Elfmeter. Zudem zuckte der Unparteiische entschuldigend mit den Schultern. War er sich bei der Entscheidung doch nicht so sicher? Zum Strafstoß trat Rapids Markus Vettermann an. Doch BSG-Keeper Marcus Hesse hatte die besseren Nerven, sprang goldrichtig in die rechte Torecke und parierte den guten Schuss (51.). Ausgleichende Gerechtigkeit?

Stahl-Trainer Daniel Küttner reagierte auf das Spiel seiner Mannschaft und wechselte. Für den mit Gelb belasteten Stürmer Jerome Wolf kam Richard Penicka in den Angriff. Der brachte neuen Schwung, und Stahl schaffte es nun, die Gäste in deren Hälfte ein wenig einzuschnüren. Stahl tat sich aber weiterhin schwer, zum Torabschluss zu kommen. Kleinere Torchancen durch Runge, Köhler und Ludwig blieben ungenutzt. Die größte Möglichkeit hatte der eingewechselte Penicka in der 66. Minute. Doch sein Torschuss aus der Drehung war zu schwach, so dass ein Chemnitzer den Ball vor der Linie wegschlagen konnte.

Die darauffolgende Riesaer Ecke konnten die Chemnitzer zunächst abwehren, doch der Ball landete im Mittelfeld bei Philipp Schröter. Dieser schlug eine geniale Flanke aus dem Halbfeld zurück in den Strafraum. Die Chemnitzer Abwehr spielte auf Abseits, doch Norman Gründler hatte gut spekuliert und trickste den Chemnitzer Torwart mit einem recht kuriosen Kopfball-Heber aus (67). Der Kopfball senkte sich perfekt ins Tor (67.).

Die Schlussphase wurde zum Zitterspiel. Denn die Gäste aus Chemnitz starteten eine mutige Schlussoffensive. Stahl verlor zunehmend den Zugriff auf das Spiel. So rückte mehrfach BSG-Torwart Hesse in den Blickpunkt des Geschehens, der einige starke Paraden zeigen musste. In der 83. Minute wäre aber auch er machtlos gewesen, doch zum Glück klatschte der Chemnitzer Distanzschuss nur ans Lattenkreuz.

Kurz darauf gelang Stahl Riesa dann das 2:0. Johannes Runge verlängerte per Kopf einen Ball auf den startenden Philipp Schröter in den Strafraum. Schröter erreichte den Ball eher und lupfte den Ball über den Torwart ins Tor. Für den Blondschopf das vierte Tor im dritten Spiel.

Es schien die Vorentscheidung zu sein. Aber wieder falsch. Denn Rapid Chemnitz kam nochmal und schaffte im Gegenzug den Anschlusstreffer. Florian Mielke hatte im Strafraum Jiri Horinek ausgedribbelt und versenkte den Ball unhaltbar (87.).

Unterm Strich stehen drei Punkte nach zähem Spiel. Aber Hauptsache gewonnen.

zur Startseite