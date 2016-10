„Hauptsache erst mal haben“ Das Rundkino schmeißt alte Kinosessel raus – und alle wollen einen mitnehmen.

Die Studenten Johann Georg Elsner und Sarah Hellmann freuen sich über ihre neuen Sitzmöglichkeiten. Was sie damit machen wollen? „Drauf sitzen“, sagt Sarah lachend. © René Meinig

Eine lange Schlange hat sich am Rundkino gebildet. Sie reicht halb um das Gebäude herum. „Die Ersten standen hier schon morgens um zehn vor neun“, so Kinoleiterin Sophie Erler. Etwa 250 Stühle waren so schon um elf Uhr weg.

Andere Interessenten werden auf Mittag vertröstet. Nicht alle werden als glückliche Sesselbesitzer nach Hause gehen. Die Mitarbeiter kommen bei der riesigen Anfrage mit dem Ausbauen nicht hinterher. Zwei, die Glück haben, sind Juliane Fischer und Artëm Cecetko. Nach zweistündigem Warten konnten sie zwei Doppelsitze ergattern. Sie haben sich extra einen Transporter gemietet, um die 40 Kilogramm schweren Plüschteile zu transportieren. Genau weiß das Paar noch nicht, was es damit machen wird. „Wir mögen individuelle Möbel“, sagt Fischer, „mein Vater ist gelernter Tischler, der wird uns da was basteln.“ Denn die neuen Stücke können nicht einfach hingestellt werden, sie müssen mit drei Schrauben am Untergrund festgeschraubt werden. Dafür eignet sich etwa eine schwere Holzplatte. Die meisten Stuhlkäufer wissen noch nicht, was sie mit den roten Kinosesseln anfangen werden. „Hauptsache, erst mal haben“ ist die häufigste Antwort. Vorher brauchen sie ohnehin eine Reinigung, so mancher Kaugummi klebt noch unter den Sitzen. Das nehmen viele bei einem Preis von zehn Euro für das Einzelstück und 20 Euro für den Doppelsitzer offensichtlich gern in Kauf.

Auch in einigen Dresdner Studentenbuden werden demnächst die Rundkino-Sitze stehen. „Ist dekorativer als ein Ikeastuhl“, meint die Studentin Sarah Hellmann, „vielleicht kann man einen Schreibtischstuhl draus machen.“ Eine Kommilitonin geht hingegen leer aus. Sie ärgert sich sichtlich, der letzte Sessel sei ihr vor der Nase weggeschnappt worden. Und sie ist nicht die Einzige, die Schlange ist kaum kürzer als zu Anfang, als der letzte Stuhl für diesen Tag den Besitzer wechselt.

Die meisten nehmen es recht gelassen. Wer leer ausging, kann sein Glück noch einmal versuchen. Der Sesselverkauf geht voraussichtlich noch bis Mittwoch. Am Dienstag beginnt der Verkauf um zwölf Uhr, so die Kinoleiterin. Insgesamt 600 Sessel werden an Privatleute verkauft. Die restlichen knapp 300 landen bei verschiedenen Firmen und Institutionen, unter anderem auch bei Dynamo. Das Rundkino bekommt nächste Woche die neuen Kinosessel, schon am Freitag soll der Kinosaal Eins wiedereröffnet werden.

zur Startseite