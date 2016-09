Hauptmann mit Startelf-Debüt In Deutschlands kleinstem Profifußballstandort spielt Dynamo Dresdens Jüngster zum ersten Mal von Anfang an. Und es gibt es noch eine weitere Änderung.

Niklas Hauptmann (l) spielt für Dynamo Dresden in Sandhausen erstmals von Anfang an. Hier kommt er vor Sandhausens Thomas Pledl an den Ball. © Worbser

Des einen Leid ist des anderen Freud. So würde es Niklas Hauptmann sicher nicht sagen, es stimmt aber dennoch. Weil sich Marvin Stefaniak im Abschlusstraining vor dem Auswärtsspiel beim SV Sandhausen verletzt hat, steht der Jüngste im Dynamo-Kader zum ersten Mal in der Anfangsformation. Es ist der nächste Schritt in der womöglich großen Karriere des 20-jährigen Mittelfeldspielers, der auf dem besten Weg ist, es Opa Reinhard und Vater Ralf gleichzutun.

Zudem hat sich Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus für eine weitere, freiwillige Änderung in der Startelf entschieden. Statt Pascal Testroet, der am ersten Spieltag seinen bislang einzigen Treffer erzielt hat, bildet diesmal Stefan Kutschke die einzige Spitze. Der vom 1. FC Nürnberg ausgeliehene gebürtige Dresdner wartet allerdings auch seit langem auf das nächste Erfolgserlebnis. Zum letzten Mal getroffen hat er im DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig, und das sogar zweimal.

Ansonsten vertraut Neuhaus jener Mannschaft, die am vergangenen Sonntag mit dem 1:1 gegen Würzburg die Niederlagenserie gestoppt hat. In Sandhausen hat wiederum weder Neuhaus (als Trainer von Union Berlin) noch Dynamo (bei zwei Zweitligaduellen 2012 und 2013) gewonnen. Diese Negativserie soll nun also enden. „Wenn wir unser Spiel machen, konzentriert zur Sache gehen und uns auf unsere Stärken besinnen, werden wir auch gewinnen“, prognostiziert der Trainer.

Dynamo mit: Schwäbe - Teixeira, Jannik Müller, Modica, Fabian Müller - Hartmann - Gogia, Lambertz, Aosman, Hauptmannm - Kutschke.

