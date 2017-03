„Hauptmann“-Dreh in Görlitz geht weiter

Einige Filmaufnahmen zu „Der Hauptmann“ wurden bereits in Großschönau gemacht. Hier sind die Hauptdarsteller Max Hubacher (l.) und Milan Peschel (r.) zuzammen im Gespräch mit Regiseur Robert Schwentke zu sehen. Nun kommt die Filmcrew nach Görlitz. © Bernd Gärtner

Görlitz. Der im Februar in der Region begonnene Film „Der Hauptmann“ wird nun in Görlitz weiter gedreht. Nachdem Hollywood-Regisseur Robert Schwentke die letzten Wochen in Polen filmte, sind jetzt mehrere Straßen und Plätze in Görlitz Drehort. So wird der Braune Hirsch auf dem Untermarkt, wo gerade noch „Der Zauberlehrling“ gedreht worden war, zum „Hotel Oranien“. Sowohl drinnen als auch draußen auf dem Untermarkt sind Szenen geplant, die Kulissen dafür werden seit Tagen aufgebaut. Auch im Camillo-Haus im Handwerk 13 werden Schwentke und seine Schauspieler zu Gast sein. Gedreht wird hier im Hausflur und in der Galerie. Sowohl das Camillo-Kino als auch die Camillo-Kneipe bleiben deshalb am Sonnabend geschlossen. Am Freitag ist aber – trotz Kulissenaufbau – geöffnet, teilt Julia Boegershausen von der Camillo-Kneipe mit.

„Der Hauptmann“ schildert die letzten Kriegstage 1945 aus Sicht eines jungen Gefreiten, der eine Uniform findet und als Hauptmann verkleidet, versucht, dem Grauen zu entkommen. Dargestellt wird er von Jungschauspieler Max Hubacher, in weiteren Rollen sind Milan Peschel und Frederick Lau zu sehen. Im Februar hatte es bereits einige Drehtage am Königshainer Schloss und in der Umgebung von Königshain und Liebstein sowie in Obercunnersdorf gegeben. Der Film soll auf der Berlinale 2018 Premiere feiern. (SZ/dan/ik)

Straßensperrungen wegen der Dreharbeiten:

1. April: Kränzelstraße und Handwerk (Vollsperrung und Haltverbot) sowie Weberstraße (Intervallsperrungen)

3. und 4. April: Sattigstraße zwischen Kunnerwitzer Straße und Melanchthonstraße ( Haltverbot, Intervallsperrg.) 5. April: Jochmannstraße, ,10 bis 2 Uhr ( kurzzeitige Vollsperrungen der Fahrbahn)

Ersatzdaten für die ausgefallenen Kinovorstellungen im Camillo: Der Familienfilm „Mein Leben als Zucchini“ läuft am Sonntag, 16.30 Uhr. „Moonlight“ am Montag, 20 Uhr.

