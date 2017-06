Hauptfach „Mensch“ Die Evangelische Schule feiert 10. Geburtstag und lädt am Samstag zum Fest ein.

Festgesang. Corona Knibbe-Lüders mit Drittklässlern. © Niels Kreye

Die Feiern zur Gründung der Evangelischen Schule Coswig vor zehn Jahren wurden am gestrigen Freitagnachmittag mit Grußworten des Landtagspräsidenten Matthias Rößler, von OB Frank Neupold und der Evangelischen Landeskirche im Schulzentrum West eröffnet.

Eine kleine Elterninitiative in Coswiger Wohnzimmern ist Ausgangspunkt der heutigen zehnklassigen Schule mit über 200 Schülern. „Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, eine Schule zu entwickeln, in der christliche Werte gelebt werden und alle Kinder Wertschätzung erfahren“, sagt Annett Schenke, eine der beiden Vorstandsvorsitzenden des Trägervereins. Mit acht Schülern startete 2007 die Grundschule in einem Plattenbau mitten im Wohngebiet an der Serkowitzer Straße. Sieben Jahre später konnte die Schule mit ins neusanierte Schulzentrum West einziehen. Inzwischen existiert eine einzügige Schule mit Primar- und Sekundarstufe. Seit 2010 ist die Schule staatlich anerkannt. Zu Ende dieses Schuljahres verlässt der erste Jahrgang von 21 Schülern die Einrichtung mit dem Realschulabschluss.

Ab dem heutigen Samstagmittag wird zum Festprogramm mit sportlichen und kulturellen Angeboten wie Bogenschießen, Fußball und Carrerabahn fahren bis zu Bauchtanzworkshop und Theater aufs Schulgelände eingeladen. (kk)

