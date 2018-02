Hauptbibliothek profitiert vom Kulturpalast Mir ihrem neuen Standort bricht die Hauptbibliothek alle Erwartungen. Nun kam die 500 000. Besucherin. Und ein besonderes Neumitglied.

zurück Bild 1 von 2 weiter Isabelle Vogt ist die 500 000 Besucherin im neuen Standort der Hauptbibliothek. Als Geschenk freut sie sich über eine Einladung zur Lesung mit Schauspielerin Eva Mattes. © René Meinig Isabelle Vogt ist die 500 000 Besucherin im neuen Standort der Hauptbibliothek. Als Geschenk freut sie sich über eine Einladung zur Lesung mit Schauspielerin Eva Mattes.

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert hat nun einen eigenen Ausweis für die städtischen Bibliotheken. Den Mitgliedsantrag füllte er gleich beim offiziellen Besuch am Freitag aus.

Der tägliche Weg in die Hauptbibliothek im Kulturpalast beginnt für Isabelle Vogt an diesem Freitag mit einem unangenehmen Piepen. Das ertönt, als die 33-Jährige durch die Schleusen in der Bibliothek läuft. Hat sie versehentlich ein Buch ohne Ausleihe mitgenommen? Oder etwas anderes falsch gemacht? Diesen Ton kennt sie nicht aus ihren täglichen Besuchen hier. Unsicher guckt sich die junge Frau um. Keine Angst! Schon eilt Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) herbei. Und gratuliert Isabelle Vogt. Sie ist die 500 000 Besucherin in der Bibliothek, seit diese im vergangenen Mai am neuen Standort im Kulturpalast eröffnet hat.

Ein Standort, der alle Erwartungen sprengt. Von Mai bis Dezember 2017 kamen 53 Prozent mehr Besucher als im gleichen Zeitraum von 2016. Die Besucher brachten acht Prozent mehr Entleihungen und 104 Prozent mehr Neuanmeldungen in die Bilanz. Mit dem Ansturm habe er zwar gerechnet, dass sich die Prognosen jetzt aber so erfüllen, sei mehr als erfreulich, sagt der bibliothekarische Fachdirektor Roman Rabe. Immerhin bietet die neue Bibliothek – ein Zusammenschluss von Haupt- und Musik- sowie der Jugendmedienbibliothek an einem Standort – 350 Nutzerarbeitsplätze sowie 800 Quadratmeter mehr Platz als vorher. Vor allem an Freitagen und den Sonnabenden kämen nun viel mehr Menschen hierher. „Die Bibliothek ist zum Wohnzimmer der Stadt geworden“, sagt er.

Das schätzt auch Isabelle Vogt. Sie bereitet sich derzeit auf die Verteidigung ihrer Doktorarbeit in der kommenden Woche vor. Die Mittagspause verbringt sie gern in der Sitzecke im großen Foyer. „Der Blick auf den Altmarkt ist herrlich“, sagt sie. Den mag auch Dirk Hilbert. Er nutzte den Ausflug gleich, um ein langes Versäumnis nachzuholen. Bisher sind nur seine Frau und sein Sohn Mitglieder in der Bibliothek. Seit Freitag hat nun auch der Oberbürgermeister eine Mitgliedskarte.

