Hauptbahnhof Zoo Drogen, Exhibitionismus und ein Hitlergruß – ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter der Dresdner Bundespolizei. Standard, sagt Holger Uhlitzsch. Doch betont: Der Hauptbahnhof wird krimineller.

Die beiden Dresdner Bahnhöfe sind das Haupteinsatzgebiet der Bundespolizei. Probleme mit Gewalt und Betäubungsmitteln häufen sich (Archivbild 2015) © Thomas Kretschel/kairospress

Ohne Fahrkarte Zug zu fahren, ist gelinde gesagt ein suboptimaler Plan. Grund genug für einen Polizei-Einsatz aber in den meisten Fällen nicht. Anders am vergangenen Wochenende. Kaum war der Samstag angebrochen, schon lauerte dank eines alkoholisierten 28-Jährigen der erste Einsatz für die Bundespolizei. Ein aufgebrachter Schaffner alarmierte die Beamten gegen 0.35 Uhr. Ein Fahrgast ohne Fahrtkarte würde Reisende im Zug von Leipzig nach Dresden belästigen.

Am Hauptbahnhof fingen Dresdner Bundespolizisten den jungen Mann ab. Er beleidigte sie, pöbelte mit rechten Parolen um sich. Bei Worten blieb es nicht, mehrmals streckte der Mann seinen rechten Arm entschlossen in die Luft, zeigte den Beamten den Hitlergruß. Gleichzeitig versuchte er, die Bundespolizisten mit Kopfstößen zu attackieren. Mit Worten war der Mann nicht zu bändigen. Die Beamten fesselten den deutschen Staatsangehörigen und nahmen ihn fest.

Schlafplatz vor einem Dienstwagen

Ein Atemalkoholtest ergab 2,3 Promille. Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen Erschleichens von Leistungen, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Nötigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. Das Wochenende hatte begonnen.

Nicht mehr widerstandsfähig aber dafür in akuter gesundheitlicher Gefahr befand sich der nächste Fall der Bundespolizei. Nur zwei Stunden später. Ein 34-Jähriger hatte sich einen Schlafplatz gesucht, der wenig Ruhe versprach: Unmittelbar vor einem am Bahnhof Neustadt abgestellten Dienstfahrzeug der Bundespolizei.

Der Mann war nicht mehr ansprechbar, die Polizei rief Rettungskräfte zur Hilfe. Schweißausbrüche und ein schwacher Puls verrieten den Beamten, dass wohl Drogen im Spiel waren. Während die Bundespolizisten dem Betäubten halfen, fanden sie weitere Drogen in Form von rot-violetten Tabletten und stellten sie sicher. Der alarmierte Notarzt veranlasste umgehend die stationäre Aufnahme in einem Dresdner Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes.

Öffentlich onaniert

Während sich andere Dresdner am Sonntagvormittag um 10.30 Uhr zum Brunch trafen, erwartete die Bundespolizei am Wiener Platz eine weniger lauschige Begegnung. Passanten informierten die Beamten darüber, dass ein Mann in einer Haltestelle der Straßenbahn öffentlich onanierte. „In flagranti“, wie die Polizei sagt, hätte sie den 49-Jährigen kurz darauf erwischt. Der Erregte wurde der Polizeidirektion Dresden übergeben. Viel Erregung um nichts? Wohl kaum, er muss sich nun wegen des Erregens öffentlichen Ärgernisses verantworten.

Viel Ärger für wenig Gewinn ist auch die Bilanz, die drei Georgen nach einem Ausflug in einen Drogeriemarkt ziehen mussten - eine Shoppingtour ohne Zahlbereitschaft endete für sie mit einer ganzen Pallette an Anzeigen.

Gegen 15.40 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv das Trio dabei, wie es in einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof Waren im Wert von knapp 40 Euro einsteckte. Der Ladendetektiv informierte die Bundespolizei. Die stellte die drei Männer, ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls, Bandendiebstahls und - weil einer der Täter auch noch ein Messer griffbereit mit sich führte - wegen Diebstahls mit Waffen.

Am Sonntagabend schließlich wurde ein 39-Jähriger im Hauptbahnhof kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den Rumänen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Deggendorf wegen Körperverletzung vorlag. Mit 1 600 Euro hätte er eine Haftstrafe vermeiden können. Während andere in dieser Zeit um die Welt reisen, muss der Straftäter nun für 80 Tage ins Gefängnis.

„Skurrile Ereignisse häufen sich“

„Das Wochenende war ereignisreich, aber größtenteils Standard“, sagt Holger Uhlitzsch am Montag zu sz-online. „Dass jemand am hellichten Tag onaniert, ist aber schon außergewöhnlich - zum Glück!“ Mit 15 Beamten pro Schicht sei die Bundespolizei im Einsatz gewesen. Eine Schicht dauert zwölf Stunden. Noch vor drei Jahren wäre ein Wochenende dieser Art kein Standard für die Bundespolizei gewesen. „Skurrile Ereignisse häufen sich in letzter Zeit, Gewalt- und Betäubungsmitteldelikte nehmen zu“ sagt Uhlitzsch.

Dass es mehr Einkaufsmöglichkeiten am Hauptbahnhof gebe, ziehe auch mehr Diebe an. Außerdem würde mehr Alkohol konsumiert, Gleiches gilt für Drogen. Durch die Nähe zu Tschechien hat die Polizei es regelmäßig mit Crystal-Verkäufern und - Konsumenten zu tun. Die Droge, auch unter dem Namen Crystal Meth bekannt, putscht den Konsumenten auf, Aggressivität ist eine häufige Begleiterscheinung. Für die Bundespolizei inzwischen „Standard“. (szo/fak)

