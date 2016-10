Hauptamtsleiter gesucht Die Stelle für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit im Rothenburger Rathaus ist ausgeschrieben. Nicht der einzige Posten.

Ab dem 1. Februar 2017 oder auch schon eher wird ein Fachbereichsleiter für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit im Rothenburger Rathaus gesucht. Die Stelle ist in der aktuellen Ausgabe des Neuen Rothenburger Anzeigers mit einer Arbeitszeit von vierzig Stunden pro Woche ausgeschrieben. Bis zum 30. September hatten Interessenten Zeit, sich auf den Führungsposten zu bewerben.

Anlass dafür ist, dass die Rothenburger Stadtverwaltung sich aufgrund einer Meinungsverschiedenheit und eines darauffolgenden Eklats zwischen Bürgermeisterin Heike Böhm (SPD) und dem früheren Fachbereichsleiter Toralf Schindler von ihm getrennt hat. Der Stadtrat hat diesem Entschluss kurzfristig in einer außerordentlich einberufenen Sitzung zugestimmt. Die Entscheidung ist nicht einstimmig ausgefallen.

Nun wird jemand gesucht, der ein abgeschlossenes Studium als Diplom-Verwaltungswirt oder eine gleichwertige Qualifikation nachweisen kann. Auch hohe Sozial- und Führungskompetenz sowie die Fähigkeit zur Mitarbeitermotivation werden verlangt, ebenso wie fundierte Rechts- und Fachkenntnisse in den Aufgabenbereichen, die zum Fachgebiet gehören. Verhandlungsgeschick steht ebenfalls in der Wunschliste der Stadtverwaltung an den neuen Fachbereichsleiter – und das auch in schwierigen Situationen. Die Bewerbungen nimmt Bürgermeisterin Heike Böhm selbst entgegen.

Außerdem wird ab dem 1. März 2017 oder auch bereits eher jemand gesucht, der sich künftig um den Bereich Sommerfest, Kultur, Tourismus und Archiv kümmert. Die Stelle ist mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von dreißig Stunden zu besetzen, teilt die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite mit.

Zu den Aufgaben des neuen Mitarbeiters gehört es auch, das alljährliche Sommerfest gemeinsam mit dem Sommerfestbeirat vorzubereiten. Auch die Arbeit der Vereine und der Tourismusanbieter sollen von demjenigen unterstützt werden. Weiterhin gehören zu dem Bereich auch die Stadtbibliothek und das Museum sowie das Archiv zu betreuen.

Interessenten sollten eine abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter oder -kaufmann oder eine gleichwertige Qualifikation vorweisen. Bis zum 21. Oktober läuft die Bewerbungsfrist.

zur Startseite