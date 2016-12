Hauptamtsleiter geht in Ruhestand Klaus Hengl hat 26 Jahre lang bei der Stadtverwaltung gearbeitet. Es gibt einige Bewerber für die Stelle.

Klaus Hengl (l.) wurde vom Stadtrat verabschiedet. Hier wünscht Vizebürgermeister Lothar Schmidt (Die Linke) alles Gute für den Ruhestand. © DA

Die letzte Stadtratssitzung des Jahres ist die letzte Sitzung überhaupt für Klaus Hengl gewesen. Der Leiter des Haupt- und Personalamtes geht in den Ruhestand. Im November 1990 hatte er bei der Verwaltung angefangen – als Quereinsteiger. Die Verwaltung wurde damals mit vielen neuen Leuten besetzt. Hengl ist eigentlich Werkzeugmacher und Diplomingenieur für Fertigungsmittelentwicklung. „Die Arbeit war für ihn absolutes Neuland“, sagte Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer.

Hengl geht mit 63 Jahren in Rente. Es gibt gesundheitliche Gründe für den etwas vorgezogenen Ruhestand an. „Es waren 26 spannende Jahre, an die ich gern zurückdenken werde“, sagte er. Die Hochwässer 2002 und 2013 hatte Hengl im Rathaus verbracht. Jede Wahl der vergangenen Jahre wurde von ihm geleitet und einige Kontakte, die er knüpfte, nutzt die Verwaltung bis heute. So werden die Azubis des Bauhofes immer noch in der Partnerstadt Heidenheim ausgebildet.

Die Stadt hat die Stelle neu ausgeschrieben. Es habe einige Bewerbungen gegeben, sagte der Oberbürgermeister. Im neuen Jahr soll der Stadtrat über die Nachfolge entscheiden. Zu den Aufgaben des neuen Amtsleiters gehören alle Angelegenheiten des Rates, Vorbereitungen von Wahlen, Personalentwicklung und -organisation. Und er ist dafür zuständig, dass die Computertechnik in der Verwaltung einwandfrei funktioniert.

