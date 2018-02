Hauff, Henkler und Mross live in Bestform Das 50-jährige Bühnenjubiläum hat das Schlagerduo auch in Zittau gefeiert. In Löbau führte Stefan Mross die Stars in „Immer wieder Sonntags“ souverän durch das Programm.

Seit mehr als 50 Jahren in den neuen Bundesländern unterwegs: Monika Hauff und Klaus-Dieter Henkler am Sonnabend in Zittau. © Matthias Weber

Monika Hauff und Klaus-Dieter Henkler sind seit mehr als 50 Jahren in den neuen Bundesländern ein Begriff. Mehr als 20 Millionen Tonträger haben sie verkauft. Ihre Schlager pfeifen nicht nur die Spatzen von den Dächern, sondern viele Menschen heute auch noch mit. Ihr Titel „Auf die Bäume ihr Affen“ fehlte natürlich nicht im Tourneeprogramm, mit dem das Paar sein 50-jähriges Bühnenjubiläum feiert. Am Sonnabend haben die Schlagerlieblinge im Theater Zittau Station gemacht. Und präsentierten sich nach dem Konzert als Stars zum Anfassen, die sich viel Zeit für ihre Fans nahmen.

Das gilt auch für Stefan Mross und die Schlagerstars – darunter „Die Schäfer“, „Die Cappuccinos“ und Angela Wiedl – , die am Sonntag mit „Immer wieder sonntags – unterwegs“ Station in Löbau machten. Mehr als 1 000 Zuschauer waren dabei. Sogar Reisebusse aus Pirna brachten seine Fans in die Stadt am Berge. Von den treuesten erhielt er Blumen. Auch dem Moderator hat sein Besuch in Löbau Spaß gemacht – er war immerhin schon zum sechsten Mal in der Messehalle zu Gast.

Eindrücke der beiden Schlagerevents gibt es in unserer Bildergalerie. (szo)

