Haufenweise Streusalz von Weißwasser bis Schleife Was nützen volle Lager und die beste Wintervorbereitung, wenn die Räumer und Streuer den Einsatz verschlafen?

Der erste Schnee ist bereits gefallen. Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei müssen im Zweischichtsystem 300 Kilometer Straße im nördlichen Landkreis Görlitz betreuen. 1 100 Schneezäune wurden aufgestellt,900 Tonnen Salz liegen auf Halde. © Joachim Rehle

Der erste Wintereinbruch in der Lausitz hat in der vorigen Woche so manchen Autofahrer kalt erwischt. Und auch die Winterdienste scheinen das Wetter unterschätzt zu haben. Denn auf vielen Strecken war die Straße an diesem Abend nicht geräumt. Was war da los? Wie gut sind Städte, Gemeinden und die Straßenmeisterei Weißwasser auf den Winter vorbereitet? SZ hat nachgefragt.

