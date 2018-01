Schwarzbachs Woche Hau ab aus meinem Laden! Vielleicht brauchen wir keine Zauberkräfte, sondern nur eine Realityshow. Ein außergewöhnlicher Rückblick.

Riesa. Einmal im Leben ein Zauberer sein, nur für zehn Minuten, wer wünscht sich das nicht? Was man mit diesen übernatürlichen Kräften alles anfangen könnte, liebe Leserinnen und Leser. Selbstverständlich hat da wohl jeder andere Träume, die auf seine persönlichen Wünsche und Vorlieben zurückzuführen sind. Das sollten wir jetzt aus datenschutzrechtlichen Gründen auch gar nicht vertiefen.

Aber manche Visionen sind auch der Öffentlichkeit zugänglich. So ist es beispielsweise kein Geheimnis, dass mancher Riesaer Politiker die Zauberkräfte gern für ein paar Minuten annehmen und dabei alle Straßen und Brücken sanieren würde, um den Bürgern die nervigen Baustellen zu ersparen und sich selbst als Messias feiern zu lassen. Allein die Masse an Kritik, die dadurch wegfallen würde. Sind ja auch wirklich nervig, die Baustellen. So langsam könnte die Digitalisierung mal Straßen hervorbringen, die sich rechtzeitig melden, wenn die Fahrbahn abgenutzt, der Untergrund beschädigt oder die Rohre veraltet sind. Und dann sollten die Straßen die passenden Ersatzteile gleich noch automatisch bestellen und in einer Schnellreparatur über Nacht selbst einbauen.

Doch bis es so weit ist, müssen wir auf die Zauberkräfte setzen. Da ist es beim Leerstand auf der Hauptstraße nicht anders. Berufszauberer Thomas Born haucht dem Laden mit der Nummer 69 derzeit neues Leben ein. Immer dann, wenn er nicht bei einer Veranstaltung gebucht ist, will er Vorführungen und Kurse in dem leerstehenden Geschäft anbieten und herausfinden, ob das Angebot angenommen wird und sich ein Weitermachen lohnt. Wenn es klappt, könnte statt einem Fingerschnipsen dann harte Arbeit anstehen. Rettungswege, Brandschutz, all jene Sachen müssten geklärt werden, weil die Räume dann kein Ladengeschäft mehr wären. Selbst Zauberkräfte können manche Herausforderungen nicht in Sekundenschnelle aus dem Weg räumen.

Deutlich menschlicher geht es derweil im Fernsehen zu. Wie kleinlich erscheinen doch Probleme wie kaputte Straßen und Leerstand, wenn man auf die Fernbedienung drückt und 100 Menschen zusammengepfercht in einem Einfamilienhaus hocken sieht. Vier Betten, ein Badezimmer, eine Küche, Nahrung für vier Personen. Es klingt wie der Stoff für einen schlechten Horrorfilm, ist aber weitaus realer als jeder dieser Schreckensstreifen, die Sie je gesehen haben, liebe Leserinnen und Leser.

Unter dem Titel „Get the f* out of my house“ (zu Deutsch: Verpiss‘ dich aus meinem Haus) kämpfen derzeit auf den Fernsehbildschirmen 100 Menschen um 100 000 Euro. Zum Sieger wird gekürt, wer das Psychodrama am längsten aushält. Ähnlich wie bei Big Brother wird das Geschehen von Kameras aufgezeichnet. Falls Sie bis hierhin durchgehalten haben, erleben Sie noch die Pointe der Geschichte: Auch ein Riesaer ist dabei. Vielleicht können wir sein erworbenes Wissen bald nutzen, um das Format in abgeänderter Form in Riesa zu etablieren. Statt in ein Einfamilienhaus sperren wir die Teilnehmer in einen leeren Laden auf der Hauptstraße. Zum Gewinner der 100 000 Euro wird derjenige gekrönt, der es als Erster schafft, ein florierendes Geschäft aufzubauen. Wer das Projekt vorzeitig verlässt, muss zur Strafe einen Monat auf der Baustelle arbeiten.

Diese Woche kann wohl kaum außergewöhnlicher werden.

