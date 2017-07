„Hatten einfach die richtigen Plätze“ Cathleen H. und Mario W. saßen im Unglücksbus Richtung Gardasee. Sie kamen äußerlich unverletzt davon. Doch schlimme Erinnerungen sind noch wach.

Das Wrack des ausgebrannten Reisebusses am Montag auf der A 9. Hier drin saßen auch Cathleen H. und Mario W. aus Schönfeld bei Großenhain. © Matthias Balk/dpa

Ihren vollen Namen wollen sie nicht veröffentlichen. Ein Foto für die Zeitung lehnen sie auch ab. Das Paar hat keine Lust auf Belagerung durch überregionale Medien. „Allerdings wissen schon viele im Ort Bescheid“, so der 42-jährige Mario W. Mit seiner Freundin hatte er die einwöchige Busreise an den Gardasee von den Eltern geschenkt bekommen. Die beiden waren die jüngsten Reisegäste. Als das Unglück passierte, morgens gegen 7 Uhr, waren im Fahrzeug alle noch am Schlummern – mit fatalen Folgen.

„Wir hatten einfach günstige Plätze nahe am hinteren Ausgang“, erzählt Cathleen H. Da ihr im Bus schnell schlecht wird, hatte sie das extra so gebucht. Nach dem Aufprall sei der Bus sofort voller Rauch gewesen. Panik brach aus. „Dann ging irgendwie die Tür von außen auf, und wir konnten raus“, so Mario W. Seine Freundin bekam schon keine Luft mehr. Viele der älteren Leute sind wohl zuerst erstickt, bevor sie verbrannten. Das Paar rannte sofort vom brennenden Bus weg. Schon nach fünf Minuten seien ihrer Meinung nach die Rettungskräfte gekommen. „Das lief alles super, die Rettung ging koordiniert und schnell vonstatten“, so Mario W. Den beiden Sachsen halfen auch Bauarbeiter, die auf der Autobahn sofort anhielten, „während andere vorbeifuhren und noch Fotos machten“. Das finden sie abscheulich.

Seelsorger kamen und boten Hilfe an. Die Feuerwehr gab Getränke aus. Cathleen H.: „Wir wurden auch medizinisch versorgt, obwohl wir keine Verletzungen hatten.“ An die Vornamen der Sanitäter kann sich Mario W. noch genau erinnern: Friedrich, Michael und Uwe. Im kleinen Krankenhaus Naila bei Hof sei alles freundlich und ruhig verlaufen. „Die Brandopfer wurden mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert“, erzählen die Beiden. Die Schönfelder konnten ihre Eltern anrufen und waren schon 15 Uhr wieder zu Hause bei ihrer Familie. „Wir trauern um alle, die das nicht geschafft haben“, so Cathleen und Mario ergriffen. Was passiert ist, sei tragisch und traurig. Mario zittert beim Erzählen die Hand. Er steht wohl noch unter Schock.

Als sie aus dem Bus fliehen konnten, war den beiden schnell bewusst, dass es Tote geben wird. Umso mehr umarmten sich Cathleen und Mario, dass sie selber Glück hatten. Was interessiert da, dass auch ihr Reisegepäck verbrannt ist. „Das kann man alles wieder besorgen“, unterstreicht Mario. Nachträgliche Vorwürfe bringen seiner Meinung nach auch nichts. Im Nachhinein ist nichts mehr zu ändern.

Für Cathleen und Mario ist nicht ausgeschlossen, dass sie wieder eine Busreise unternehmen. Denn passieren könne einem überall etwas, so die Schönfelder. Vorerst fühlen sie sich in ihren Familien und bei ihren Freunden gut aufgehoben. Doch schon am Wochenende geht es wieder in die Ferien. Diesmal an die Ostsee. „Das war von vornherein schon so geplant“, sagen Cathleen H. und Mario W. Diesen Urlaub brauchen sie jetzt mehr denn je.

