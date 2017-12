Hatfbefehl nach neun Diebstählen Seit August 2017 ist ein 33-jähriger Libyer in Görlitz immer wieder polizeilich in Erscheinung getreten, auch wegen anderer Delikte. Dabei steht er bereits unter Bewährung.

Görlitz. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz hat ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz am Mittwoch Haftbefehl gegen einen 33-jährigen Libyer erlassen. Der Mann trat seit August 2017 mit neun Ladendiebstählen in Görlitz polizeilich in Erscheinung. Auch das Erschleichen von Leistungen und mehrere Fälle von Hausfriedensbruch, weil er das Hausverbot missachtete, werfen ihm die Ermittler des Kriminaldienstes des Polizeireviers Görlitz vor.

Eine Streife nahm den Asylsuchenden am Dienstagnachmittag in einem Geschäft an der Nieskyer Straße nach einem erneuten Ladendiebstahl vorläufig fest. Dort versuchte der 33-Jährige vergeblich, Bekleidung im Wert von rund 120 Euro zu stehlen. Ein Zeuge und andere Kunden hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten auch drei zuvor in der Innenstadt gestohlene Pullover im Wert von etwa 90 Euro sicher.

„In ersten Vernehmungen zeigte sich der offenbar drogenabhängige Beschuldigte geständig“, teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit. „Die Taten werden im weitesten Sinne der Beschaffungskriminalität zuzurechnen sein.“ Die Ermittlungen dauern an. Dabei sei zu prüfen, ob weitere Diebstähle auf das Konto des bereits unter Bewährung stehenden Mannes gingen, so der Polizeisprecher. Er hat im Falle einer Verurteilung mit einer Freiheitsstrafe zu rechnen. (szo/tc)

