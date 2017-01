Hat Uebigau seinen Wolf Pumpak? Der kleine Ort nördlich von Großenhain hat einen ständigen Besucher – einen Wolf. Das wirft Fragen auf. Wie im Fall Pumpak.

Auf diesem breiten Feldweg an der Baumgrenze zu Uebigau wird in den letzten beiden Wochen fast täglich ein Wolf gesehen. Meistens am Vormittag. Er hat auch keine Scheu, nahe ans Dorf heranzukommen. Schäden gab es bislang keine. © Montage/Anne Hübschmann

Bis auf 50 Meter ist er an Spaziergänger herangekommen. Uebigau hat einen Wolf zu Gast. Er humpelt nicht wie der polnische Wolf Pumpak, der gerade groß in den Schlagzeilen ist, weil er im Kreis Görlitz durch Dörfer zieht, von Komposthaufen frisst und sich auch sonst recht ungeniert dem Menschen nähert. Pumpak soll jetzt abgeschossen werden, weil es offenbar doch unheimlich wird, wenn sich ein solches Wildtier nicht vorm Menschen fürchtet. Vielleicht bleibt Pumpak wegen einer Verletzung gar nichts anderes übrig, als zu streunen? Vielleicht hat er sich an Futterstellen gewöhnt, weil Menschen achtlos Dinge wegwarfen – oder weil es einfacher war, schnorren zu gehen, statt zu jagen. Wir wissen es nicht. Doch während im Internet eine der größten Wolfs-Petitionen läuft, die schon über 20 000 Menschen unterschrieben haben, um Pumpak doch noch vorm Abschuss zu retten, ist am eigentlichen Problem nichts geklärt. Das zeigt der Fall in Uebigau.

Der Wolf kommt dem Menschen eben doch erheblich näher, als Experten bislang dachten. Manche Tiere zeigen keinerlei Scheu, so wie der Uebigauer Wolf, der vor allem Hundehalter beunruhigt, die mit Waldi und Co spazieren gehen. Würde der Wolf angreifen? Ein Uebigauer Jäger sagt, er wisse es selbst nicht. Seinen Namen will er nicht mehr in der Öffentlichkeit nennen, er habe schon zu viel Ärger mit „Grünen“ gehabt. Erst kürzlich sind rings um Zabeltitz wieder Jagdstände, auch vom Forst Sachsen, umgerissen und zerstört worden. Wie eine über drei Meter hohe Holzleiter so einfach verschwand, ist dem Uebigauer heute noch ein Rätsel. Einer allein war das jedenfalls nicht, so sein Fazit. Es knackt gewaltig im Unterholz. Die politisch geführten Dispute um Wolf und Co sind längst reale Konflikte im dörflichen Leben. Dabei geht es bei Weitem nicht nur um den Wolf. „Es ist doch dasselbe mit dem Waschbär“, so der Uebigauer. „Wir schützen nur Fresser. Es gibt kein Rebhuhn mehr, kaum Hasen, eigentlich so gut wie kein Niederwild, nichts, was am Boden brütet“, erzählt er. Wo ist da der Aufschrei der Grünen? Was den Uebigauer stört, ist, dass einzelne Arten so lange mit aller Macht bevorzugt werden, bis viele andere Arten im Revier ausgemerzt sind. Was habe das mit Artenvielfalt zu tun? Der stille Beobachter von Uebigau gibt den Dörflern allerdings zu denken. Wahrscheinlich komme er auf der Route Schraden, Strauch, Hirschfeld hier durch. Im vorigen Jahr fand der Jäger zwei frische Wolfsrisse bei Zabeltitz, einen jeweils auf dem Großenhainer Exer und bei Wildenhain. Etliche Hundebesitzer haben den Wolfsbesuch inzwischen selbst gesichtet, ein Jäger hat ihn sogar auf die Wildkamera gebannt. Auch der Straucher Werner Raddatz bestätigte im Gespräch zufällig, dass der Wolf auch in die Gärten kommt. Die Spuren zeigten es. Doch seit gut zwei Wochen nähert sich der Uebigauer Wolf dem Ort. Er zieht an der Baumgrenze entlang und schnürt übers Feld zum Dorf. Ob er sich in den Ort hineingewagt hat, möglicherweise gar in die Nähe des Kindergartens am Ortsrand, das kann der Uebigauer nicht bestätigen. „Ich glaube nicht, dass er Menschen in unserer Gegend als Beute angeht“, resümiert der Jägersmann. Dass es zu Unfällen kommen kann, weil der Umgang mit dem Wildtier verharmlost wird, glaubt der Jäger nach eigenem Bekunden, dagegen schon.

Und was sagt die Statistik? 2017 wurden in Sachsen laut Wolfsbüro zwei Übergriffe auf Nutztiere gemeldet. In einem Fall kann der Wolf als Verursacher nicht ausgeschlossen werden. Im vergangenen Jahr wurden dem Freistaat Sachsen bisher 71 Fälle an Übergriffen auf Nutztiere bzw. Gatterwild gemeldet. In 44 Fällen wurde der Wolf als Verursacher offiziell bestätigt oder zumindest nicht ausgeschlossen. Dabei wurden insgesamt 219 Tiere getötet, 15 sind vermisst und 14 verletzt.

