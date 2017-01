Hat Putin in den US-Wahlkampf eingegriffen? Ein Bericht der Geheimdienste enthält schwere Vorwürfe gegen Moskau. Auch Gerhard Schröder kommt darin vor.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat im US-Wahlkampf persönlich Cyberangriffe angeordnet, um die demokratische Kandidatin Hillary Clinton zu schädigen: Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht der US-Geheimdienste, der am Freitag in Teilen öffentlich gemacht wurde. Belege sind aus Quellenschutzgründen nicht enthalten. Der Text macht aber kenntlich, wo sich Behörden einig sind, und unterscheidet verschiedene Grade an Sicherheit.

„Wir stellen fest, dass der russische Präsident Wladimir Putin 2016 eine Kampagne zur Einflussnahme auf den US-Präsidentschaftswahlkampf angeordnet hat“, heißt es in dem Dokument. „Russlands Ziele waren, das öffentliche Vertrauen in den demokratischen Prozess der USA zu untergraben, (Ex-)Ministerin Clinton herabzuwürdigen und ihre Wählbarkeit sowohl wie ihre potenzielle Präsidentschaft zu beschädigen. Wir stellen außerdem fest, dass Putin und die russische Regierung eine klare Präferenz für den designierten Präsidenten Trump entwickelten. Wir haben in diese Urteile hohes Zutrauen.“

Der letzte Satz ist wichtig, weil der Rapport verschiedene Sicherheitsstufen aufschlüsselt. Außerdem wird kenntlich gemacht, wenn sich die Top-Dienste nicht ganz einig sind. „Wir stellen auch fest, dass Putin und die russische Regierung die Siegchancen des designierten Präsidenten Trump nach Möglichkeit verbessern wollten“, heißt es zum Beispiel. „Alle drei Behörden stimmen mit diesem Befund überein. CIA und FBI haben hohes Zutrauen in ihn; die NSA hat mittleres Zutrauen.“

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat Warnungen vor russischen Cyberattacken monatelang in Zweifel gezogen; nach seiner Wahl erklärte er, sein Land solle lieber „nach vorn schauen“. Selbst in der eigenen Partei stößt diese Position auf Befremden. Der wichtigste Republikaner im Kongress, Repräsentantenhaussprecher Paul Ryan, sagte am Freitag, Russland habe „klar versucht, unser politisches System zu beeinflussen“.

Der Bericht beschuldigt Russlands militärischen Geheimdienst GRU mit „hoher Sicherheit“, gestohlene Daten der demokratischen Partei und ihres Spitzenpersonals an Wikileaks und andere Medien verteilt zu haben. Der GRU habe dazu den Hacker-Namen Guccifer 2.0 und auch die Website DCLeaks.com benutzt. Das sei aber nur ein Teil der Strategie: „Russland verwendete sowohl Trolle“, heißt es unter Bezug auf Meinungsmanipulatoren im Internet, „als auch (den von Russland finanzierten TV-Sender) RT“, um negative Geschichten über Clinton zu verstärken und sogenannte Fake News zu verbreiten.

Zum einen habe Moskau die Wahl Trumps als Möglichkeit gesehen, eine internationale Anti-Terrorismus-Koalition gegen den IS zu erreichen. Zum anderen habe Putin selbst „viele positive Erfahrungen“ mit westlichen Politikern, die durch geschäftliche Interessen russlandfreundlicher gestimmt seien, darunter „der ehemalige italienische Premier Silvio Berlusconi und der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder“.

Die Dienste haben keinen Beleg dafür gefunden, dass das Wahlergebnis selbst manipuliert wurde. Sie gehen aber davon aus, dass Russland die gewonnenen Erfahrungen auch gegen andere Länder zur Anwendung bringen wird.

Die unzensierte Fassung ihrer Analyse hatte Geheimdienstdirektor James Clapper Noch-Präsident Barack Obama präsentiert; am Freitag war dann auch Trump eingeweiht worden. „Die Geheimdienste haben festgestellt, dass es absolut keinen Beweis für Hacking-Auswirkungen auf die Wahlergebnisse gibt“, schrieb Trump auf Twitter. Später äußerte er sich zum Kreml: „Eine gute Beziehung zu Russland zu haben, ist etwas Gutes, nicht etwas Schlechtes“, twitterte er. „Wenn ich Präsident bin, wird Russland uns weit mehr respektieren als jetzt, und beide Länder werden vielleicht zusammenarbeiten, um einige der vielen drängenden Probleme der Welt zu lösen!“

