Hat Niesky den längsten? Viele Weihnachtsbäume im Umland sind schon Geschichte. Auf dem Zinzendorfplatz aber trotzt eine Tanne dem Trend.

Alle Achtung für so viel Ausdauer: Der Nieskyer Weihnachtsbaum zeigt sich 2017 ausgesprochen standhaft. Denn der Bauhof hat woanders alle Hände voll zu tun. © andré schulze

Nach langen und kalten Winterwochen hat sich auf dem Nieskyer Zinzendorfplatz vergangene Woche schon sanft der Frühling angekündigt. Immer mal wieder ist es der Sonne gelungen, das Nieskyer Wohnzimmer mit ihren wärmenden Strahlen zu erleuchten. Nur der Weihnachtsbaum scheint nicht mehr ganz zur sonnigen Frühlingsromantik zu passen.

Die Tanne thront noch immer auf der Wiese gegenüber dem Vorsteherhaus. Und der Baum wird wohl dort auch noch eine Weile stehen. Denn der Nieskyer Bauhof ist gegenwärtig schwer mit anderen Dingen beschäftigt. Die Männer um Leiter Hubertus Noll verschneiden fleißig Bäume und räumen die Gewässer der Gemeinde, erklärt die Leiterin für Technische Dienste im Nieskyer Rathaus auf Nachfrage. „Der Bauhof entscheidet selbst, was am wichtigsten ist“, sagt Barbara Giesel.

Bei der Baum- und Gewässerpflege ist in jedem Fall Eile geboten. Denn die Arbeiten sind aus Rücksicht vor brütenden Vögeln und den Laichzeiten verschiedener Tiere nur bis Ende Februar gestattet. Der Nieskyer Weihnachtsbaum hat da nicht erste Priorität. „Er wird aber nicht mehr lange stehen“, ist Barbara Giesel überzeugt. Immerhin hat die Nieskyer Tanne schon manchen Baum im Umland überlebt. In Rothenburg etwa ist der Weihnachtsbaum schon vor zwei Woche vom Bauhof entsorgt worden.

Auch die Weißtanne auf dem Görlitzer Untermarkt ist bereits am Montag vergangener Woche gefällt worden. Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes sägten das gute Stück erst um und dann in kleine Teile. Die Fällaktion sei hervorragend abgelaufen, schildern die Kollegen des Betriebshofes. „Der Baum fiel genau in die geplante Richtung“, so Rathaus-Sprecherin Sylvia Otto. Damit es keine unvorhergesehenen Vorkommnisse beim Umlegen der Tanne gab, sicherten drei Kollegen des Betriebshofes den Gefahrenbereich ab. Der Stamm wurde vom Hausmeisterdienst Lukoschek abgeholt, so Sylvia Otto. Die abtransportierten Äste sollen gehäckselt werden.

Der „Tannenbaum“ oder das Tannengrün hat seine liturgische Zeit eigentlich nur bis zum Epiphanias-Fest, dem 6. Januar. An diesem Tag werden sozusagen die Tannenbäume aus den Kirchen geräumt. Doch nicht nur im kirchlich geprägten Niesky lässt man sich in diesem Jahr überraschend viel Zeit. Der Kodersdorfer Baum stand am Dienstagnachmittag ebenfalls noch. Dort hängt sogar weiterhin die Beleuchtung am Baum, wenngleich sie bereits abgeschaltet worden ist. Mancher Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung zeigt sich selber davon überrascht. Denn normalerweise werde die Tanne in Kodersdorf nach dem 6. Januar relativ schnell geraspelt und gehäckselt.

Niesky hat also im Wettbewerb um den Weihnachtsbaum mit der größten Ausdauer einen echten Konkurrenten. Immerhin ist die Beleuchtung und Weihnachtsdekoration in der Großen Kreisstadt schon vor Tagen verschwunden. Nur das Grün hält tapfer weiter durch. „Die ist ja noch ganz schön“, attestiert auch Barbara Giesel der Tanne. Ob sie länger steht als die Kodersdorfer Tanne, bleibt abzuwarten. Ab Mitte April könnten beide Bäume ja auch mit bunten Ostereiern geschmückt werden. Doch daraus wird wohl eher nichts.

In Niesky dürften sich zumindest die Emmaus-Mitarbeiter darüber freuen, dass der im vergangenen Jahr von der Diakonissen-Anstalt gestiftete Baum so vielen Menschen noch sehr lange eine kleine Freude bereitet hat.

zur Startseite