Hat Lars von Trier Björk belästigt? Nach dem Skandal um Filmproduzent Harvey Weinstein, bröckelt die gesamte Filmbranche.

Lars von Trier und Björk im Jahr 2000 in Cannes. © Archivfoto: dpa

Der dänische Regisseur Lars von Trier hat Vorwürfe zurückgewiesen, er habe die isländische Sängerin Björk bei Dreharbeiten belästigt. „Das war nicht der Fall“, sagte der 61-Jährige am Montag der Zeitung Jyllands-Posten. „Aber dass wir keine Freunde waren, das ist ein Fakt.“

Björk (51) hatte am Sonntag in einem Eintrag auf Facebook berichtet, sie sei von einem dänischen Regisseur belästigt worden. Als sie den Mann abgewiesen habe, habe er geschmollt und sie vor dem Team schlechtgemacht. Einen Namen nannte sie nicht. Mit von Trier drehte Björk den Musicalfilm „Dancer in the Dark“, der im Jahr 2000 die Goldene Palme in Cannes gewann. Von Trier sagte der Zeitung, es überrasche ihn nicht, dass die Sängerin ihn jetzt beschuldige. Sie habe sich ständig über ihn beklagt und es habe Streit gegeben.

Björk hatte geschrieben, ihr Facebook-Eintrag sei inspiriert von den Frauen, die nach dem Skandal um Hollywood-Filmproduzent Harvey Weinstein von ihren Erfahrungen bezüglich sexueller Übergriffe berichtet hätten. Regisseur Woody Allen zeigt sich betrübt über die zahlreichen Vorwürfe gegen Weinstein, warnt aber vor einer Hexenjagd. Allen selbst wird seit den 90er-Jahren von seiner eigenen Tochter sexueller Missbrauch vorgeworfen. (dpa)

zur Startseite