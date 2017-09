Hat in Mücka wirklich jemand „du Ratte“ gerufen? Eine Gerichtsverhandlung im unteren Straftatbereich hat am Dienstag keine eindeutige Aufklärung gebracht.

Symbolfoto © dpa

Ein 27-Jähriger aus See bei Niesky soll am Nikolaustag 2016, gegen 15.30 Uhr, in Mücka im Kiefernweg einen Besucher, der dort weilte, mit den Worten beschimpft haben: „Du hast wohl auch kein Zuhause, du Ratte“. Der angeblich so Beleidigte ging tags darauf in Niesky zur Polizei und erstattete Anzeige.

Wegen Beleidigung erhielt der 27-Jährige einen Strafbefehl, gegen den er form- und fristgerecht Einspruch einlegte. Zur Begründung führte er an, dass er am 6. Dezember 2016 weder in Mücka gewesen sei, noch den Betroffenen kenne. Warum sollte er da solche Rufe absetzen? Und warum behauptet der Fremde so etwas?

Der Kläger sagte dagegen aus, er habe in Mücka privat eine ehemalige Arbeitskollegin besucht und da wurde er vor dem Haus aus etwa 15 Meter Entfernung verbal beleidigt. Gesehen hat der Zeuge niemanden, aber als er einem Familienangehörigen im Haus der ehemaligen Arbeitskollegin von diesem Vorfall erzählte, habe dieser sofort gewusst, wer da gerufen haben könnte: Nur der eine von seinen vielen Erzfeinden könne es gewesen sein, die der Familienangehörige hat, der auch dem Amtsgericht gut bekannt ist. Den Angeklagten wollte der Zeuge im Amtsgericht wiedererkannt haben. „Es war der Blonde, der einmal beim Friseur neben mir saß.“

Amtsrichter Ralph Rehm kamen letztlich erhebliche Zweifel an der Schilderung, die sich aus einer Sicht aus einer Mischung aus Dichtung, Wahrheit und familiärer Heimtücke darstellte, zumal der wegen angeblicher Beleidigung Angeklagte dabei blieb, am Nikolaustag nicht in Mücka gewesen zu sein.

„Sie können mit mir machen, was Sie wollen, für mich ist die Sache beendet“, sagte der 27-Jährige. Seine Freundin stammt aus dem „Erzfeindhaus“ und „wir haben endlich unsere Ruhe gefunden“. So soll es nun auch nach gerichtlicher Auffassung bleiben. Wegen geringer Schuld wurde das Verfahren mit Zustimmung aller Beteiligten eingestellt.

zur Startseite