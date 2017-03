Hat es sich ausgelöffelt? Suppenbars sind out, Burgerlokale liegen im Trend. Ein Görlitzer wagt dennoch das Geschäft mit der heißen Brühe.

Der Anblick ist selten geworden: Christin Wieczorek füllt im Restaurant ihres Onkels Suppe auf. © René Meinig

Familie Wieczorek glaubt an die Suppe. Deswegen hat Hans-Joachim nun den Dresdner Suppentopf auf der Bautzner Straße eröffnet, seine Nichte Christin steht hinter der Theke und schöpft aus den dampfenden Kesseln. Die beiden wissen zwar, dass der Hype um die Suppe, den es noch vor einer Weile gab, vorbei ist. Trotzdem glauben sie an ihr Konzept. „Die Leute haben in der Mittagspause oft nur eine halbe Stunde. Und auf Suppe muss niemand lange warten“, sagt der gelernte Koch. Damit sieht er sein Angebot in direkter Konkurrenz mit Burgern und Dönern. Aber niemand, den er kenne, würde jeden Tag Burger oder Döner essen wollen. Das sei auf die Dauer zu langweilig und ungesund.

„Suppe liegt nicht so schwer im Magen“, sagt auch Sandra Spindler. Sie arbeitet in der Bautzner Straße. „Hier gibt es fast nur teuere Lokale. Für die tägliche Mittagspause ist das nichts“, sagt sie. Außerdem müsse sie nicht lange warten, bis das Essen serviert werde. Leider gebe es in der Neustadt jedoch nur noch ein weiteres Restaurant, das sich auf Suppe spezialisiert hat.

Denn der Trend zur Suppe ist abgeflaut, weiß auch Axel Klein, neuer Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Dresden. „Ungefähr vor einem Jahr wurden in Dresden sehr viele Suppenlokale aufgemacht. Das war eine regelrechte Modeerscheinung“, sagt er. Den Schwund erklärt sich der Gastronom über das zu große Angebot. „Wenn auf einmal viele Lokale dasselbe verkaufen, gibt es zu wenige Gäste, die dort essen“, erklärt Klein. Dann müssten auf Dauer einige Lokale wieder schließen. Ähnlich war es vor einer Weile mit den Bubble-Tea-Bars, die förmlich aus dem Boden sprossen. Heute sieht man kaum noch eine.

Der aktuelle Gastro-Trend ist das Burgerlokal. Und wie alles was im Trend liegt, ist besonders das Szeneviertel Neustadt voll davon. Zuletzt hatte das „Fatboy“ auf der Königsbrücker Straße aufgemacht, im ehemaligen Espitas an der Ecke Alaun-/Louisenstraße führt Dresdens einstiger Party-König Christian von Canal die Filiale einer Systemgastronomie-Kette namens Burgerheart. Ob den Burgern in einigen Jahren das gleiche Schicksal winkt wie den Suppen, bleibt abzuwarten.

Sich in der vielfältigen Dresdner Gastroszene zu halten, sei aber ohnehin schwer, weiß der Dehoga-Geschäftsführer. Die Gewerbeabmeldungen seien daher oft höher als die -anmeldungen. Besonders in der Neustadt herrscht ein reges Kommen und Gehen. So sind seit Kurzem auch die Türen zum griechischen Restaurant Helios auf der Rothenburger Straße verschlossen. Das Telefon ist bereits abgestellt, auf der Homepage des Lokals bedankt sich das Team bei den treuen Gästen.

Dass man sich aber auch viele Jahre halten kann, beweist ein Nachbar – der Betreiber der zweiten Suppenbar. Jörg Bethge hat sein Lokal auf der Rothenburger Straße lange vor dem Hype aufgemacht. Vor 15 Jahren öffnete er mit seinem Partner Felix Lehmann Dresdens erstes Suppenrestaurant. Die Idee dafür haben beide aus der Hauptstadt Berlin mitgebracht, wo sie einige Zeit lebten. Dort machte man schon damals ein Geschäft mit dem heißen Flüssigen. „Wir sind nach Dresden gekommen und haben drei Monate später den Laden aufgemacht“, sagt er. Jetzt sei er mit 15 Jahren Bestand fast schon alteingesessen. Besonders mittags sei es immer voll. Auch viele Stammkunden kämen vorbei.

Auch der neue Laden auf der Bautzner Straße laufe bisher gut, sagt Betreiber Hans-Joachim Wieczorek. Das soll deshalb nur der Anfang sein. Der Unternehmer sucht bereits nach weiteren Standorten, an denen er Suppenbars eröffnen kann. Sie sollen möglichst in anderen Vierteln und in der Nähe von Schulen und Firmen sein. Vielleicht wird damit ja ein erneuter Hype um Brühe und Co. eingeläutet. Familie Wieczorek jedenfalls glaubt an die Suppe.

