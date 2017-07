Aus dem Gerichtssaal Hat er eine 13-Jährige begrapscht? Wegen einer schweren Straftat sitzt ein 43-jähriger Meißner vor Gericht. Und hat nicht mal einen Verteidiger.

© Symbolfoto: dpa

Der 43-Jährige sieht die Sache wohl eher gelassen. Im Freizeitlook und mit Plastikbeutel erscheint er vor Gericht. Die Tragweite dessen, was ihm von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen wird, ist dem Mann offenbar gar nicht bewusst. Doch er ist einer schweren Straftat angeklagt. Sexuellen Missbrauch von Kindern wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. Wird er verurteilt, droht ihm eine Haftstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.

Doch der Meißner erscheint ohne Anwalt vor Gericht, auch ein Pflichtverteidiger wurde ihm nicht zugeordnet. Der Mann ist wohl der Ansicht, wenn er sich an nichts mehr erinnern kann, könne er auch nicht verurteilt werden.

Die Tat, die ihm vorgeworfen wird, ist fast auf den Tag genau ein Jahr her. Damals übernachtete ein 13-jähriges Mädchen in der Wohnung des Angeklagten und dessen Ehefrau. Diese und die Mutter des Kindes sind befreundet. Es ist nicht das erste Mal, dass das Kind bei dem Angeklagten nächtigt. Doch in dieser Nacht soll alles anders gewesen sein. Laut Anklage soll sich der Mann um kurz nach Mitternacht an das Bett des Kindes herangeschlichen und dabei an verschiedenen Körperstellen unsittlich berührt haben.

Der Angeklagte will an diese Nacht keinerlei Erinnerungen mehr haben. Er habe sehr viel Alkohol getrunken und dazu noch Schmerztabletten genommen. Tatsächlich ergab eine Blutprobe um 3 Uhr einen Alkoholwert von 2,21 Promille. Klingt viel und ist es auch, allerdings nicht für den alkoholgewöhnten Meißner. Der ist Alkoholiker, will an jenem Tag mindestens sieben Flaschen Bier getrunken haben. Dennoch hat er bei der ärztlichen Untersuchung eine klare Sprache, einen sicheren Gang, auch die berühmte Finger-Nase-Probe meistert er problemlos.

Ob er meint, dass sich das Kind die Geschichte nur ausgedacht hat, will Richterin Ute Wehner wissen. Nein, sagt der, die 13-Jährige sei zwar ein aufgewecktes Mädchen, doch noch nie habe er es beim Lügen erwischt. In der fraglichen Nacht hatte das Kind den Polizei-Notruf gewählt, war sehr verängstigt und aufgeregt. Auch die Aussagen bei den Vernehmungen durch die Polizei decken sich.

Zur Verhandlung am Dienstag ist das Mädchen als Zeugin nicht erschienen. Richterin Ute Wehner will ihm ohnehin möglichst eine Aussage ersparen. Dazu wäre aber ein Geständnis des Angeklagten nötig. Doch der ist mit der Verhandlung intellektuell überfordert. Die Richterin ordnet ihm nun doch einen Pflichtverteidiger zu. Dann wird die Verhandlung neu beginnen.

