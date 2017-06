Hat ein Wolf den Rehbock gerissen? Spaziergänger haben das tote Tier am Buttermilchberg gefunden. Der Förster rät in zweifacher Hinsicht zur Vorsicht.

Peter Anker und Hans-Jürgen Hölzel haben auf dem Buttermilchberg in Waldheim einen toten Rehbock gefunden. © Dietmar Thomas

Zahnabdrücke am Hals und ein aufgerissenes Hinterteil – in diesem Zustand haben Peter Anker und Hans-Jürgen Hölzel am Buttermilchberg, seitlich des Meinsberger Berges, einen toten Rehbock gefunden. Anker ist sich sicher: „Das war ein Wolf.“ Der bringe seine Beute erst mit einem Biss in den Hals zur Strecke und beginne sie dann von hinten auseinander zu reißen. In letzter Zeit seien bereits mehrere tote Tiere in der Region Waldheim gefunden worden.

Revierförster Dirk Tenzler zeigt sich gegenüber solchen Vermutungen skeptisch. In Colditz, dem Zellwald oder Wermsdorf seien bereits Wölfe gesehen worden. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass einer inzwischen bis nach Waldheim gekommen ist“, so Tenzler. Allerdings könne den Rehbock auch ein wilder Hund gerissen haben. „Jeder Fuchs und jedes Wildschwein frisst soetwas“, ergänzt er. Auch für ein kleineres Tier sei es leicht, den Rehbock zur Strecke zu bringen, wenn der beispielsweise schon gesundheitlich angeschlagen war. Um herauszufinden, ob es wirklich ein Wolfsriss war, müsse vom Wolfsbüro in der Lausitz eine DNA-Probe von dem Rehbock genommen werden. „Alles andere ist Spekulation“, so Tenzler.

Nach dem Fund auf dem beliebten Wanderweg haben die beiden Waldheimer das Ordnungsamt der Stadt informiert. Der Mitarbeiter habe sich das Tier zwar vor Ort angesehen, aber gemeint, das Amt sei nicht zuständig. Dem widerspricht der Revierförster. „Die Stadt ist die Ordnungsbehörde. Sie kann jemanden beauftragen, der sich um das tote Tier kümmert.“

Gleichzeitig warnt Tenzler davor, dass Anker und Hölzel den Kadaver selbst beseitigen. „Dann würden sie Jagdwilderei begehen“, sagt er. Es sei denn, das Tier würde vor Ort eingegraben. Auch das könne die Ortspolizeibehörde anordnen. (DA/rt)

