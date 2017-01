Hat ein Kontrolleur Fahrgäste verletzt?

Polizei nimmt Autodieb fest Görlitz. Eine Streife der polnischen Polizei hat Donnerstagabend in Zgorzelec einen Autodieb vorläufig festgenommen, der in Görlitz nur wenige Stunden zuvor einen Kleinbus gestohlen hatte. Die Beamten kontrollierten in der Grenzstadt einen in Görlitz zugelassen Fiat Scudo. Doch bei der Überprüfung des 46-jährigen Fahrers ergaben sich Ungereimtheiten. Darum rief die polnische Streife kurzerhand im Polizeirevier Görlitz an und fragte nach. Dort war erst wenige Minuten zuvor der rechtmäßige Eigentümer erscheinen, der seinen an der Brüderstraße abgestellten Klein als gestohlen meldet. Die polnischen Beamten nahmen den tatverdächtigen Landsmann vorläufig fest und stellten den Fiat sicher. Der 57-jährige Eigentümer nahm seinen Wagen noch am Abend in Zgorzelec wieder in Empfang. Die Ermittlungen der polnischen Kriminalpolizei und der Soko Kfz dauern an.

Polizei stoppt „rollende Zeitbombe“ Nieder Seifersdorf. Eine „rollende Zeitbombe“ haben Verkehrspolizisten der Autobahnpolizei Donnerstagnachmittag an der A4 bei Nieder Seifersdorf aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten kontrollierten einen Lastzug, dessen technischer Zustand haarsträubend war. Die Bremswirkung des Anhängers betrug weniger als 30 Prozent, die Druckluftanlage war defekt und die Zugdeichsel verbogen. An der MAN-Zugmaschine waren die Achsschenkel ausgeschlagen und die Stabilisatoren der Hinterachse defekt. Ein technischer Sachverständiger stufte die Kombination als verkehrsunsicher ein. Die Beamten untersagten dem 23-jährigen Fernfahrer bis zur Reparatur der Mängel die Weiterfahrt. Auf den jungen Mann und die Spedition kommen entsprechende Bußgelder zu. Die Bußgeldstelle der Landesdirektion wird sich mit dem Fall befassen.

Angefahrene Fußgängerin verstorben Görlitz. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion sucht Zeugen zu einem Zusammenstoß, bei dem sich am 14. November 2016 in Görlitz eine Seniorin schwer verletzt hat. Ein Kleintransporter (Fahrer 47) erfasste die 84-Jährige um die Mittagszeit auf der Krölstraße in Höhe der Feuerwache beim Überqueren der Straße. Die Frau kam zur Versorgung in ein Krankenhaus, in dem sie in der vergangenen Woche verstarb. Vor dem Hintergrund hat der Verkehrsunfalldienst die weiteren Ermittlungen übernommen. Wer den Zusammenstoß im November wahrgenommen hat, soll sich an das Autobahnpolizeirevier in Bautzen (035913670) wenden.

Handyverbot eskaliert Görlitz. Zwei Streifen des Polizeireviers Görlitz sind am Donnerstagmittag in Weinhübel zu einem Haus an der Zittauer Straße geeilt. Weil der Betreuer einer 13-Jährigen dem Kind auferlegte, ihr Mobiltelefon während des Tages in einem Schrank zu lassen, eskalierte die Situation. Das irakische Mädchen bedrohte den Mann und rief einen Freund zu Hilfe. Der 24-jährige Syrer bewarf von außen Scheiben des Gebäudes mit Steinen und wollte das Areal nicht verlassen. Der Geschäftsführer der Einrichtung verwies beide des Hauses, die Beamten verliehen der Aufforderung Nachdruck. Der Kriminaldienst des örtlichen Reviers ermittelt zum Vorwurf der versuchten und vollendeten Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung sowie dem Vorwurf des Hausfriedensbruchs. Auch das Jugendamt wird über den Vorfall informiert.

Lkw auf der B6 gestoppt Nechen. Eine Streife des Verkehrsüberwachungsdienstes der Polizeidirektion hat am Donnerstagabend auf der B6 bei Nechen einen in Tschechien zugelassenen Sattelzug kontrolliert. Dessen 34-jähriger Fahrer hatte es zuvor sehr eilig. Eine Auswertung des digitalen Kontrollgerätes zeigte, dass das Gespann mit mehr als Tempo statt der erlaubten 60 gefahren war. Die Überschreitung von 26 Stundenkilometern wird dem Fernfahrer ein Bußgeld von 95 Euro einbringen. Die Bußgeldstelle des Landkreises befasst sich nun mit dem Fall.

Vor dem Bahnhof verprügelt Löbau. In Löbau ist es am Donnerstagabend zu einer Sachbeschädigung und einer Schlägerei gekommen. Ein 17-jähriger zerstörte zwei Fensterscheiben am Bahnhof und schlug anschließend mit der Faust auf einen 16-Jährigen ein. Als dieser infolge dessen zu Boden fiel, trat der Tatverdächtige gegen den Jugendlichen. Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland nahmen den Beschuldigten vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von umgerechnet 1,5 Promille. Ein Krankenwagen brachte den 16-jährigen Geschädigten mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen.

Versuchter Einbruch Zittau. Unbekannte haben in den vergangenen zwei Wochen versucht, in ein Geschäft an der Reichenberger Straße in Zittau einzubrechen. Die Täter blieben erfolglos, ließen jedoch einen Sachschaden von etwa 200 Euro zurück.

Unbekannte stehlen Werkzeuge Boxberg. Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in Boxberg an der Straße An den Gewächshäusern in eine Firma eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räume und stahlen mehrere elektrische Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von rund 3000 Euro. Der Sachschaden bezifferte sich auf etwa 300 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren, deren Auswertung noch aussteht.

Unfall im Kreisverkehr Weißwasser. Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen im Bereich Schweigstraße/Karl-Liebknecht-Straße in Weißwasser ereignet. Eine 64-jährige Skoda-Fahrerin wollte in den dortigen Kreisverkehr einfahren und übersah dabei offenbar einen bereits darin befindlichen Suzuki Jimny (Fahrerin 58). Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Bußgeldstelle wird sich mit dem Fall befassen.