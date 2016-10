Hat die Neustadt ein Crystal-Problem? Die Todesdroge verbreitet sich und fordert Opfer. Eine Diskussionsrunde will Ursachen und Formen der Prävention aufzeigen.

Crystal ist gefährlich, die Droge macht rasend schnell abhängig und schädigt die Organe. © Sven Ellger

Zehn Drogentote gab es 2015 in Dresden. Im Jahr davor war es gerade mal einer. Acht der zehn Toten hatten laut Stadtverwaltung Crystal konsumiert. Die Droge ist gefährlich, denn sie macht rasend schnell abhängig und schädigt die Organe.

In der Neustadt ist das Thema Crystal allgegenwärtig. Eine Diskussionsrunde der Neustadt-SPD am Montagabend im Stadtteilhaus in der Prießnitzstraße 18 will einmal genauer nachfragen: Hat die Neustadt ein Crystal-Problem? Welche Formen der Prävention und Betreuung der Betroffenen gibt es? Und wie wirkt sich der Konsum auf das subjektive Sicherheitsempfinden der Neustädter aus? Auf dem Podium sitzen Matthias Imhof, Leiter des Polizeireviers Dresden-Nord, und Barbara Hoffmann, Suchtberaterin bei der Diakonie Dresden. Außerdem sprechen Albrecht Pallas, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, und Andreas Jenke, Facharzt für Innere Medizin und Hausarzt in der Neustadt.

Suchtforscher sehen die Ursachen für den zunehmenden Konsum von Drogen in sozialen Konflikten, Stress im Job und bei Lebensproblemen. Außerdem seien die Substanzen leicht verfügbar, bemängeln Ärzte vor allem bezüglich Alkohol und Crystal. Im Nachbarland Tschechien ist die chemische Droge um rund ein Viertel billiger als in Deutschland. Wer seine Sucht trotzdem nicht mehr finanzieren kann, wird häufig kriminell. Die Gesprächsrunde im Stadtteilhaus beginnt 19 Uhr. (SZ/jv)

