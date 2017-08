Hat der Mittelgasthof Zukunft? Wie kann das Gebäude genutzt werden? Um das zu klären, holt sich Struppen Hilfe.

Der Mittelgasthof steht leer © Katja Frohberg

Mit dem Mittelgasthof muss es weitergehen. Diese Absicht machte Bürgermeister Rainer Schuhmann mehrmals im Gemeinderat deutlich. Welche Möglichkeiten es für die Sanierung und Nutzung gibt, soll nun eine Machbarkeitsstudie herausfinden. Die will die Gemeinde in Auftrag geben. Es soll untersucht werden, welcher Sanierungsaufwand für das Gebäude erforderlich ist und ob die Gemeinde diesen unter Berücksichtigung der verschiedenen Nutzungen finanzieren kann, teilte die Verwaltung in Königstein mit.

Dafür soll die Studie erst einmal den derzeitigen Zustand des Gasthofs erfassen. Darüber hinaus sollen die verschiedenen Nutzungsvarianten, wie Saalbetrieb, Gaststätte, Pensionsbetrieb, Fleischerei und Jugendklub betrachtet und bewertet werden. Auch will man alternative Nutzungsmöglichkeiten ins Auge fassen. Grundsätzlich soll mit der Studie auch die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Nutzungsvarianten für die Gemeinde untersucht werden. Laut Verwaltung wurde bereits eine Finanzierung von etwa 80 Prozent für die Sanierung des Mittelgasthofs über das Förderprogramm Leader in Aussicht gestellt.

Die Studie wird die Gemeinde laut Verwaltung schätzungsweise rund 30 500 Euro kosten. Etwa 24 400 Euro werden durch das Fördermittelprogramm Leader zur Verfügung gestellt. Für die Durchführung der Studie sollen drei Angebote eingeholt werden, heißt es aus der Verwaltung. Sobald der Bescheid über die Fördermittel vorliegt, werde dann der wirtschaftlichste Bieter den Auftrag erhalten. (SZ/kk)

