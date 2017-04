Hat das Warten in Löbau ein Ende? Rossmann will im Juni an der Sachsenstraße eröffnen. Für dm wären die 700 Quadratmeter Ladenfläche zu klein.

Noch bleibt der Blick ins Innere des neuen Rossmanns an der Löbauer Sachsenstraße durch Plakate verborgen. In zwei Monaten soll sich das ändern. Eine Sicherheit gibt es dafür aber nicht. © Rafael Sampedro

Löbau. Ein Puzzleteil fehlt an der Löbauer Sachsenstraße noch, damit das umgebaute multifunktionale Zentrum endlich komplett ist: die Eröffnung des Drogeriemarktes Rossmann. In zwei Monaten soll es nun so weit sein. Das ist zumindest groß und breit an den künftigen Rossmann-Schaufenstern an der Sachsenstraße zu lesen. Am 12. Juni gehen demnach zum ersten Mal Shampoo, Deo und Duschbad am neuen Standort über den Ladentisch. Wer sich den Eröffnungstermin bereits dick in seinem Kalender notiert hat, sollte sich allerdings nicht zu früh freuen.

Auch, wenn bereits für besagten Junitag geworben wird, hält sich Rossmann noch zurück und will sich nicht endgültig auf den Termin der Neueröffnung festlegen. „Wir gehen davon aus, eine hundterprozentige Sicherheit gibt es aber nie“, teilt Unternehmenssprecher Josef Lange mit. Die Zurückhaltung vonseiten des Drogerieimperiums ist nicht unbegründet. Denn schon mehrmals hat Rossmann in der Vergangenheit angekündigt, eröffnen zu wollen, und am Ende ist nichts daraus geworden. Die Liste der Termine ist lang: Ursprünglich war von den Monaten März und April 2016 die Rede. Dann von Juli, dann gab es lange gar keine Information mehr. Im Dezember vergangenen Jahres sprach Sachsenstraßen-Investor Ernst-Dieter Drüke – ohne sich festlegen zu wollen – von März 2017, Rossmann warf den darauffolgenden April ins Rennen. Von all dem ist schlussendlich nichts wahr geworden, mit dem 12. Juni steht nun aber ein konkretes Datum im Raum.

Bis dahin gilt es, die letzten Arbeiten im Markt über die Bühne zu bekommen. „Aktuell wird der Innenausbau fertiggestellt, die Decken eingezogen und die Beleuchtung installiert“, teilt Josef Lange mit. Erst danach erhält der Laden sein wahres Gesicht, wenn Regale und Verkaufsstellenmöbel aufgebaut und mit Produkten bestückt werden. Von aktuell 270 Quadratmetern Verkaufsfläche im Markt am Promenadenring vergrößert sich Rossmann am neuen Standort um etwa das Dreifache. Auf der dann mehr als 700 Quadratmeter großen Fläche werden neben typischen Drogerieprodukten auch Spiel- und Schreibwaren angeboten. Das ist neu. Wodurch sich der Markt zum aktuellen Standort am Promenadenring noch unterscheiden wird, hat Rossmann allerdings noch nicht verlauten lassen. Fakt ist aber, dass im alten Geschäft am Promenadenring am Sonnabend, dem 10. Juni nach Ladenschluss um 14 Uhr die Lichter ausgehen. Für Kunden heißt es zuvor noch mal: auf zur Schnäppchenjagd. Denn wie Sprecher Lange mitteilt, wird es vor dem Umzug besondere Abverkaufsangebote geben. Was danach mit den leeren Geschäftsräumen passiert, ist Rossmann derweil nicht bekannt.

Klar ist dagegen schon jetzt, dass ein von vielen Löbauern gewünschter dm-Markt nicht die entstandene Leere füllen wird. Zum Beispiel aus Platzgründen: „Die Netto-Nutzfläche für einen neuen dm-Markt sollte mindestens 800 Quadratmeter betragen“, erklärt die Gebietsverantwortliche Heike Hentschke. Das heißt auch, dass selbst an der Sachsenstraße nicht genug Platz für einen dm gewesen wäre. Hoffnung bleibt dennoch. Denn Bahnhofsinvestor Wolfram Zylla könnte sich durchaus vorstellen, nach der angestrebten Sanierung des Gebäudes, einen dm-Markt in seine Hallen zu holen. Die Voraussetzungen scheinen dafür gegeben: Gute Anbindungen an die vorhandenen Verkehrswege sowie an das öffentliche Liniennetz sind, wie von dm gefordert, da. In kleineren Städten und Gemeinden legt das Unternehmen dm zudem Wert darauf, dass ein Lebensmittelhändler in unmittelbarer Nähe zum eigenen Markt ansässig ist und ausreichend Pkw-Stellplätze zur Verfügung stehen. All diese Voraussetzungen kann das Bahnhofsumfeld, das in unmittelbarer Nähe zum Einkaufszentrum an der Sachsenstraße liegt, erfüllen. Das lange Warten könnte also bald für Löbauer Rossmann- als auch dm-Liebhaber ein Ende haben.

zur Startseite