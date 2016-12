Hat das Warten auf den Spielplatz jetzt ein Ende? Die Finanzierungsvereinbarung zwischen Königskinder-Verein und Gemeinde ist unterschrieben. Noch fehlt aber die abschließende Zustimmung zum Förderantrag.

Prominenter Zeuge: Landtagspräsident Matthias Rößler (re.) war am Sonnabend dabei, als Silvia Mehlich vom Verein Moritzburger Königskinder und Bürgermeister Jörg Hänisch ihre Unterschriften unter die Finanzierungsvereinbarung für den Mehrgenerationen-Platz setzten. © Norbert Millauer

Der vor drei Jahren ins Leben gerufene Verein Moritzburger Königskinder zeigte auch am Wochenende beim Weihnachtsmarkt vor dem Schloss wieder Präsenz. In den Tagen und Wochen davor hatten Mitglieder wieder fleißig getöpfert, Äpfel in Schokolade und bunte Streusel gehüllt sowie noch für manch anderes gesorgt, was an den beiden Tagen am Vereinsstand zum Verkauf angeboten wurde. Der Erlös kam auch diesmal wieder zu 100 Prozent dem Vereinsprojekt zugute – dem Bau des Mehrgenerationen-Platzes in Moritzburg. Entstehen soll dieser zwischen dem Gelände der Kindertagesstätte Kleiner Moritz und der früheren Mittelschule.

Gleich zum Auftakt des Marktes am Sonnabend bildete das einstige Jagdschloss der Wettiner zudem auch die zum Vereinsnamen passende Kulisse für die Unterzeichnung einer Finanzierungsvereinbarung zwischen den Königskindern und der Gemeinde. Unterschrieben wurde diese von der Vereinsvorsitzenden Silvia Mehlich und dem Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos).

Die Finanzierungsvereinbarung ist Bestandteil und Voraussetzung für die Zahlung der Fördermittel für den Mehrgenerationen-Spielplatz. Der Dresdner Heidebogen hatte dem Moritzburger Antrag im Spätsommer zugestimmt, gegenwärtig wird er noch im Landratsamt geprüft. Mit der jetzt unterschriebenen Vereinbarung sichert der Verein zu, sich mit 27 000 Euro an den Kosten für das Projekt zu beteiligen. Das Geld war in den vergangenen drei Jahren von den Vereinsmitgliedern gesammelt worden.

Im eingereichten Projekt waren Gesamtkosten in Höhe von 137 000 Euro geplant gewesen. Gerechnet hatte die Verwaltung dabei mit einer 60-prozentigen Förderung durch den Dresdner Heidebogen, 24 000 Euro Spendengelder des Königskinder-Vereins und 33 000 Euro aus den Mitteln der Gemeinde. Doch Mitte Oktober stelle sich heraus, dass das Vorhaben statt mit 60 nur mit 40 Prozent gefördert wird. Damit fehlten plötzlich 25 000 Euro.

Aus Gemeindemitteln war dieser Fehlbetrag nicht auszugleichen. Zum einen, weil dass ungerecht gegenüber den anderen Ortsteilen gewesen wäre, und zum anderen, weil das Geld nicht da ist. Stattdessen überarbeitete Planer Nico Huth das Projekt, verringerte dabei vor allem die Wege. „Da das keine wesentlichen Änderungen sind und alle Spielgeräte bleiben, signalisierte uns das Landratsamt, dass es den Antrag weiter bearbeitet“, sagte Jörg Hänisch am Montag auf Nachfrage der SZ.

Geplant sind nunmehr Gesamtkosten in Höhe von 100 000 Euro – 40 000 Euro Fördergelder und jeweils 30 000 Euro von Gemeinde und Verein. „Die 30 000er-Marke haben wir am Wochenende geknackt“, sagt Silvia Mehlich. Aufhören mit Sammeln wollen die Königskinder trotzdem nicht. „Nur nicht mehr so extrem.“

