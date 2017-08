Hat das Rosenthaler Rudel wieder zugeschlagen? In der Nacht zu Sonntag wurden drei Schafe gerissen. Vermutlich von Wölfen, die Bestätigung steht aber noch aus.

Diese Schafe haben überlebt, sind aber beim Angriff in der Nacht zum Sonntag verletzt worden. © privat

Die Atempause war nur kurz. In der Nacht zu Sonntag haben die als „Problem-Rudel“ bekannten Rosenthaler Wölfe offenbar wieder zugeschlagen. Zwar gibt es vom zuständigen Wolfsbüro noch keine offizielle Bestätigung, ob es sich tatsächlich um einen Wolfsangriff handelt. Für Martin Just ist die Sache allerdings klar: Der Landwirt aus Cunnewitz hatte in den vergangenen Monaten immer wieder Schafe durch Wolfsangriffe verloren – und er ist überzeugt, dass nun in der Nacht zum Sonntag wiederum das Rosenthaler Rudel bei ihm eingefallen ist.

Drei gerissene Schafe sind diesmal das traurige Ergebnis des nächtlichen Angriffs. „Eines der Tiere ist komplett gefressen worden, das gab‘s bisher noch nicht“, sagt der Schafzüchter kopfschüttelnd. Zwei weitere Schafe waren so schwer verletzt, „dass wir sie vom Tierarzt einschläfern lassen mussten“.

Weide dreifach gesichert

Dabei habe er die Weide diesmal gleich dreifach gesichert, sagt er. Alles, so ist er überzeugt, entspreche den Vorgaben des Wolfsbüros. „trotzdem sind wieder Schafe tot“, ärgert sich Martin Just. Rund um den festen Weidezaun habe er das Wölfe eigentlich abschreckende Flatterband gezogen, beschreibt der Landwirt – „und es gab auch noch zusätzlich einen Elektrozaun“, macht er deutlich, dass mehr aus seiner Sicht kaum möglich sei. Und schiebt hörbar genervt hinterher: „Nicht ohne Grund sollte das Rosenthaler Rudel ja bereits im vergangenen Jahr weg.“

Im vergangenen Herbst waren die Wellen hochgeschlagen. Nachdem Ende Oktober in zwei aufeinanderfolgenden Nächten 31 Schafe gerissen worden waren und damit dann schon weit über 150 tote Schafe auf das Konto des Rosenthaler Rudels gingen – und eben auch Schutzzäune, die bei anderen Wölfen zur Abschreckung ausreichten – nicht mehr halfen, hatte zum Beispiel der Bautzener Landrat Michael Harig (CDU) klar gemacht, das Problem-Rudel müsse „entnommen“ werden. Im Klartext: Das per Gesetz geltende Abschussverbot für Wölfe dürfe nicht länger ein Tabu sein, wenn es wie im Fall des Rosenthaler Rudels ernsthafte Gefahren gebe. Und so hatte Michael Harig eine Abschuss-Genehmigung beantragt. Zum tatsächlichen Abschuss der Tiere ist es aber nicht gekommen.

Züchter fordert Konsequenzen

Zum einen – so hieß es zur Begründung – seien im Fall Cunnewitz noch nicht alle in solchen Fällen mögliche Schutzmaßnahmen ausgeschöpft worden, zum anderen machte das Rudel plötzlich keinen Ärger mehr. Bis Sonntag?

„Gegen dieses Rudel helfen all die Schutzmaßnahmen offensichtlich nichts“, ist Martin Just überzeugt. Mittlerweile sind es schon 64 Schafe, die er durch Wolfsangriffe verloren hat, zählt er auf. „Und der Verlust sind ja nicht einfach nur die gerissenen Schafe, sondern es fehlen natürlich letztlich auch die Lämmer, die mir diese toten Schafe nicht mehr bringen können“, beschreibt der Landwirt das Problem.

Noch hat das Wolfsbüro den aktuellen Fall nicht geprüft. Aber eines ist schon jetzt klar, die Debatte um den Abschuss des Rudels dürfte in den kommenden Tagen nun wohl erneut hochkochen.

