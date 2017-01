Hat das Dorf Zukunft? Der Dorfwettbewerb geht in die zehnte Runde. Teilnehmen können Orte mit bis zu 3 000 Einwohnern. Preise gibt es auch.

Vielen Leuten kommt der Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ bekannt vor. In den vergangenen Jahren konnten auch Ortschaften aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge punkten und sachsenweit Aufmerksamkeit auf sich ziehen, darunter Dorfhain, Pohrsdorf und Oelsa.

In diesem Jahr geht der Wettbewerb in eine neue Runde. Er trägt das Motto: „Was haben wir bisher erreicht – Was wollen wir für die Zukunft – Was ist zu tun?“ Laut sächsischem Umweltministerium geht es nicht darum, ein Musterdorf zu krönen, sondern um das Engagement der Einwohner. Was bewegen sie, die Vereine und die Unternehmen in ihrem Ort? Welche Vorhaben wurden angeschoben, wie werden die zukünftigen Herausforderungen im ländlichen Raum angegangen?

In drei Stufen läuft der Wettbewerb ab: 2017 auf Kreis-, 2018 auf Landes- und 2019 auf Bundesebene. Die Jury bewertet die eingereichten Projekte mit Blick auf vier Kategorien: Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen; soziales Engagement und kulturelle Aktivitäten; Baugestaltung und Siedlungsentwicklung; Grüngestaltung und das Dorf in der Landschaft.

Am Wettbewerb teilnehmen können Ortschaften mit bis zu 3 000 Einwohnern, einzelne Ortsteile von Gemeinden ebenfalls, wenn sie die Einwohnerzahl nicht überschreiten. Die Bewerbungen können neben den Bürgermeistern und den Ortsvorstehern auch alle anderen Einwohner oder Vereine einreichen.

Wie das Landratsamt mitteilt, geht es auf der Kreisebene um Preisgelder von bis zu 1 000 Euro für den ersten, 700 Euro für den zweiten Platz und je 200 Euro für die Plätze drei bis sieben. Zusätzlich sind für alle Teilnehmer Sachpreise im Wert von je 100 Euro vorgesehen.

Im Landeswettbewerb, der im kommenden Jahr durchgeführt wird, bekommen die ersten drei Preisträger zwischen 3 000 und 5 000 Euro. (SZ/wer)

Bewerben können sich Initiativen bis 5. Mai bei der Wirtschaftsförderung im Landratsamt, Schloßhof 2/4, 01796 Pirna. Telefonisch erreichbar: 03501 5151518.

Das Anmeldeformular gibt es im Internet unter www.smul.sachsen.de/laendlicher_raum/55.htm

