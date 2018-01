Hast Du Töne? Junge Musiker aus Löbau und der Lausitz treten bei „Jugend musiziert“ auf. Auch Löbauer Klaviere sind im Wettbewerb.

Beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ sind auch Klaviere aus der Löbauer Fabrik August Förster im Einsatz. © dpa

Löbau. Musische Begabungen und Talente zu fördern, das ist die Aufgabe der Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft Löbau. Die von ihr betriebene Kreismusikschule Dreiländereck entsendet nun wieder zahlreiche junge Musiker aus der Oberlausitz in den größten Wettbewerb Deutschlands. Beim Regional-Wettbewerb „Jugend musiziert“ für die Region Sachsen/Lausitz treten die Kinder und Jugendlichen am 27. und 28. Januar in Hoyerswerda an. Disziplinen sind unter anderem Blas- und Zupfinstrumente, Klavier und Gesang im Soloauftritt oder als Ensemble. Beteiligt ist Löbau nicht nur mit jungen Künstlern, sondern auch mit Instrumenten. Die Klavierfabrik August Förster ist Partner und Förderer der Kreismusikschule und des Wettbewerbs.

Die besten Teilnehmer beim Regionalwettbewerb in Hoyerswerda haben eine Chance auf eine Teilnahme am Landeswettbewerb im März in Reichenbach oder gar auf den Bundeswettbewerb vom 17. bis 24. Mai in Lübeck. Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ steht unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD).

