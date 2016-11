Hass mit feinem Lächeln Geert Wilders, niederländischer Rechtspopulist, steht wegen Anstachelung zum Hass vor Gericht. Nun sagt er aus.

Geert Wilders muss sich wegen seiner verbalen Angriffe gegen Marokkaner vor Gericht verantworten. © picture alliance / dpa

Attacken gegen den Islam und Muslime sind Markenzeichen des niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders. „Wollt ihr mehr oder weniger Marokkaner?“ hatte der Abgeordnete seinen Anhängern im März 2014 in Den Haag zugerufen. „Weniger, weniger“ schrien diese zurück. 16 Mal. „Dann werden wir das regeln“, antwortete Wilders, und ein feines Lächeln umspielte seinen Mund.

Nur eine Minute und 28 Sekunden dauerte die hasserfüllte Attacke. Doch für viele hat Wilders damit die Grenze überschritten. Vor drei Wochen begann in Amsterdam der Strafprozess gegen den Rechtspopulisten wegen Anstachelns zum Hass gegen Marokkaner. Hatte er sich zunächst geweigert, vor Gericht zu erscheinen, sagte er am Mittwoch in eigener Sache aus. Er bestritt, Marokkaner rassistisch beleidigt und zum Hass gegen sie aufgerufen zu haben.

Was die Wilders-Rede für viele der rund 500 000 marokkanischstämmigen Niederländer bedeutet, machte der Richter deutlich. Er verlas einige Aussagen von Personen, die Anzeige erstattet hatten. „Ich habe Angst“, erklärte ein Mann. Eine Frau traute sich nicht mehr, an einer Gracht entlangzulaufen. „Nachher schmeißt mich jemand ins Wasser.“

Viele Niederländer erklärten sich solidarisch. Sie haben genug von der Polarisierung und dem Hass. Das habe nichts in der Debatte über Probleme bei der Integration zu suchen. Die Proteste schadeten Wilders Popularität aber nicht. In Umfragen ist seine „Partei für die Freiheit“ stärkste politische Kraft. Für seine Anhänger sagt „Geert“ nur die Wahrheit.

Im Kern des Prozesses steht nicht das Problem mit kriminellen oder radikalen Marokkanern, sondern die Frage nach den Grenzen der Meinungsfreiheit. Was darf ein Politiker sagen und was nicht? 2011 war Wilders noch vom Vorwurf der Hetze gegen den Islam freigesprochen worden. Doch nun sehen Juristen gute Chancen für eine Verurteilung.

Egal, wie das Gericht in Amsterdam auch entscheidet: Wilders könnte profitieren. Im März 2017 wird in den Niederlanden ein neues Parlament gewählt. Der Prozess bietet ihm eine willkommene Bühne. Sollte er verurteilt werden, könnte er sich im Wahlkampf als Märtyrer des freien Wortes darstellen. (dpa)

