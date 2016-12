Hasenschau übern Jahreswechsel In der Crostwitzer Jednota wird Silvester nicht gefeiert, sondern ausgestellt. Das heißt: 76 Züchter verzichten auf das Ausschlafen.

In der Crostwitzer Mehrzweckhalle „Jednota“ findet Silvester und Neujahr die Rassekaninchenschau des Kreisverbandes Kamenz statt. Bei der Bewertung am Donnerstag präsentierte Thomas Mith diese „hervorragende“ Perlfee. © Matthias Schumann

Wer partout nicht weiß, wie er den Jahreswechsel zünftig begehen soll, für den haben die Mitglieder des Rassekaninchenzüchterverein S 901 Crostwitz eine ganz ungewöhnliche Anregung: Wie wär’s mit dem Besuch der 56. Rassekaninchenschau des Kreisverbandes Kamenz? Diese findet tatsächlich am Silvester- und Neujahrstag in der Crostwitzer Mehrzweckhalle „Jednota“ statt, die damit für feuchtfröhliche Fetengänger zu diesem Jahreswechsel nicht zur Verfügung steht. Geöffnet ist die Schau an beiden Tagen ab 9 Uhr, was vor allem am Neujahrstag eine ganz schöne Herausforderung für Frühaufsteher sein dürfte. Am 31. Dezember schließt die Jednota um 17 Uhr und am Neujahrstag um 16 Uhr, wobei sich daran sofort die Siegerehrung anschließt. Schirmherr ist CDU-Landtagsabgeordneter Aloysius Mikwauschk.

Ausgestellt werden 414 Tiere in 102 Zuchtgruppen und in 50 Rassen und Farbenschlägen durch insgesamt 76 Züchter bzw. Zuchtgemeinschaften. Der etwas kuriose Termin kommt hier übrigens zustande, weil der Verein für die Ausstellungshalle auf die Ferienzeiten der Crostwitzer Schule angewiesen ist. Die Kreisschau findet stets zum Ende des Zuchtjahres statt. Dem Crostwitzer Verein, der 1971 gegründet wurde, gehören derzeit 16 Mitgliedern an. Sie freuen sich auch übern Jahreswechsel auf viele Ausstellungsbesucher. (SZ)

