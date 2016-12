Hasenschänke bleibt Ruine Während noch immer nach dem Brandstifter gesucht wird, kursieren Gerüchte vom Verkauf der ehemaligen Gaststätte.

Das einstige Ausflugslokal Hasenschänke in Jacobsthal brannte im Sommer 2015 nieder. Und noch immer zeugen die verkohlten Balken und die zahlreichen Ziegelsteine rings um das Haus von dem Unglück. Es bleibt deshalb vorerst abgesperrt. © Lutz Weidler

Es ist ein Anblick des Elends: Hinter dem rot-weißen Flatterband türmen sich die Ziegelsteine. Große Pappen schützen zudem das, was von der Hasenschänke direkt neben dem Bahnhof Jacobsthal noch übrig ist. Ein Brand hatte die einst weithin bekannte Ausflugsgaststätte im Juli 2015 in wenigen Stunden in eine Ruine verwandelte – und seitdem scheinen die Uhren dort stillzustehen. Bis vor wenigen Wochen Gerüchte aufkamen, das Areal solle zusammen mit dem Bahnhof verkauft werden.

Doch die Gerüchte entpuppten sich als Ente. „Es steht nicht zum Verkauf. Ich weiß gar nicht, warum das erzählt wird“, sagte Eigentümerin Gabriele Eper auf Nachfrage der SZ. Konkrete Pläne hat sie mit den Gebäuden allerdings auch nicht.

Die Riesaerin hatte den Bahnhof Ende 2012 ersteigert. Ein Büro ist seitdem an die Deutsche Bahn vermietet – und das solle auch so bleiben. Mit der Hasenschänke dürfe sie dagegen zurzeit gar nichts machen, auch wenn sie es wollte. „Ich muss erst einmal abwarten, bis das Verfahren abgeschlossen ist“, so Gabriele Eper. Das kann allerdings noch dauern.

Die Polizei ging damals von Brandstiftung aus und ermittelte mehr als ein Jahr lang, bis sie Mitte September die Akte an die Staatsanwaltschaft Dresden übergab. Dort wird nun weiter ermittelt, sagte Oberstaatsanwalt Claus Bogner. „Die Ermittlungen laufen noch gegen unbekannt, sodass ich keinen neuen Sachstand mitteilen kann.“ Wie lange das noch dauern könnte, ließ der Jurist allerdings offen.

Wird die Akte geschlossen, will Gabriele Eper die alte Gaststätte aller Voraussicht nach abreißen, ein Wiederaufbau würde sich nicht lohnen. Was sie allerdings mit den angrenzenden Räumlichkeiten macht, zum Beispiel den vom Feuer verschonten Verkaufspavillon oder die Kühlräume, das weiß sie noch nicht.

Dass hier aber noch einmal ein touristisches Zentrum entsteht, dürfte mehr als fraglich sein. Die Naturschutzgebietsverwaltung Königsbrücker Heide/Gohrischheide zum Beispiel, die für ihren neuen Förster noch immer einen neuen Standort sucht, erteilte dem Areal in Jacobsthal eine klare Absage: „Nein, wir beziehungsweise der Sachsenforst haben daran kein Interesse. Wir arbeiten zurzeit an einer anderen Lösung“, sagte NSG-Sprecherin Cornelia Schlegel. Die Stiftung Sächsische Gedenkstätten, die auf dem benachbarten Gelände des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers Zeithain einen Geschichtspfad plant, äußerte sich gleich gar nicht zu dem Thema. Und ob sich ein weiterer Gastronom in Jacobsthal versucht, darf mit Blick auf die vergangenen Jahre bezweifelt werden.

Zwar galten die Feste unter der Ägide des Vereins Gohrischheide/Jacobsthal/Bahnhof, die das Areal in den 1990ern von der Bahn kaufte, als legendär. Doch die Arbeit wurde dem kleinen Verein irgendwann zu viel, er verpachtete zunächst sein Vereinsheim, bis er es schließlich ganz verkaufte. Doch keiner der Pächter hielt lange durch. Erst floppte die Cocktailbar, die 2012 eröffnete und gelegentlich auch Striptease-Abende anbot. Ein Jahr später dann wurde das Haus wieder zum Ausflugslokal mit deutsch-tschechischer Küche umgebaut. Doch der Wirt landete wegen Handels mit Betäubungsmitteln im Knast, und die restliche Mannschaft warf hin. Im Herbst 2014 schließlich versuchte sich der nächste Pächter, der von Sommernachtsbällen, großen Vereinssitzungen und Hochzeiten in Jacobsthal träumte. Sowohl der junge Pächter als auch die Besitzerin hatten auch direkt nach dem Brand angekündigt, die Idee von einer Ausflugsgaststätte mitten in der Gohrischheide nicht aufgeben zu wollen. Von diesem Optimismus ist mittlerweile aber nichts übrig.

