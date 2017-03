Hasen gestohlen Aus einem Stall rauben die Täter eine Häsin mit Jungen und ein trächtiges Tier. Nicht der erste Fall dieser Art im Landkreis Meißen.

Im Landkreis Meißen sind erneut Tierdiebe unterwegs. In der Nacht zum Donnerstag haben die Täter auf einem Grundstück an der Hauptstraße in Frauenhain zugeschlagen. Dort öffneten sie den Stall und stahlen eine trächtige Häsin (Deutscher Widder) sowie eine schwarze Häsin mit ihren fünf Jungtieren. Der Wert der Tiere beläuft sich auf rund 100 Euro. Sachschaden entstand nicht.

Zuletzt berichtete die Polizei Ende Februar von ähnlichen Fällen im Landkreis Meißen. Damals wurden in Nünchritz und Gröditz insgesamt 17 Kaninchen aus unterschiedlichen Ställen geraubt. Der entstandene Schaden wurde damals mit mehreren hundert Euro angegeben. (SZ)

zur Startseite