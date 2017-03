Aus dem Gerichtssaal Haschisch gegen Durchfall Ein Mann aus Penig stand wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln vor Gericht. Das kommt ihn teuer zu stehen.

Am 11. September 2016 rückte dem Angeklagten die Polizei ins Haus. Ein Nachbar hatte sie informiert, weil der 48-Jährige aus Penig in seinem Gewächshaus Cannabispflanzen zog. Wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge stand er vorm Amtsgericht.

Der Angeklagte, der das Gespräch des Nachbarn mit den Polizisten zufällig beobachtete, rannte zu den Pflanzen, schnitt sie ab und versteckte das Schnittgut im Wald. Später zeigte er den Beamten die Pflanzenschnitzel. Die Blütendolden, Blätter und Zweige hatten insgesamt ein Gewicht von 2,244 Kilo und einen Wirkstoffgehalt von 10,93 Gramm Tetrahydrocannabinol.

Gleich zu Beginn der Verhandlung gestand der Angeklagte die Tat. „Ich hatte Rücken- und Wirbelsäulenschmerzen“, sagte er. Die vom Arzt verordneten Schmerztabletten vertrug er nicht. Sie führten zu erheblichen Nebenwirkungen, unter anderem zu einem schweren Dauerdurchfall. Bei einem Bekannten probierte er eine geringe Menge Haschisch. Die Schmerzen waren daraufhin weg. Der Bekannte, der einst selber Haschisch angebaut hatte, gab ihm zwei Samenkörner. „Ich kam auf die Idee, die Pflanzen im Gewächshaus anzubauen“, sagte er. Anfangs steckte er nur ein Korn. Doch die Pflanze kümmerte dahin. Er steckte das zweite Korn. Die erste Pflanze erholte sich. Obwohl er von der Cannabiszucht keine Ahnung hatte, erreichten sie eine Höhe von zwei und zweieinhalb Metern.

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Karin Fahlberg verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe in Höhe von 2 250 Euro (90 Tagessätze zu 25 Euro). Das Urteil ist, noch nicht rechtskräftig.

